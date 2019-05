Pennette al finocchietto selvatico: la ricetta leggera

proprietà carminative : cioè la proprietà di assorbire ed eliminare i gas dovuti a malassorbimento del cibo, combinazioni alimentari sbagliate con formazione di meteorismo;

Usare il finocchietto selvatico è molto utile per chi ha problemi a livello epigastrico, mal di stomaco con spasmi, gastrite con bruciori o esofagite da reflusso. Per queste persone, si può provare beneficio da una buona tazza di infuso di finocchietto selvatico, da assaporare dopo i pasti o durante la giornata per predisporre lo stomaco.

In caso di irregolarità intestinali, gonfiori, stipsi, diarrea, meteorismo o spasmi, il finocchietto selvatico favorisce la peristalsi intestinale, assorbe gli eccessi di gas, disinfiamma il colon, calma spasmi e dolori gastrici e intestinali. Per chi, invece, soffre di catarro o ha problemi alle alte vie respiratorie, l’uso del finocchietto selvatico è consigliato per fluidificare il muco ed eliminarlo. L’infuso di finocchietto selvatico caldo preso alla sera, migliora la respirazione e predispone a un sonno ristoratore.

Le pennette al finocchietto selvatico: ingredienti e procedimento

Ora che abbiamo capito che il finocchietto selvatico, oltre che ad essere profumato è, soprattutto, un ottimo alleato per il nostro organismo, possiamo procedere con la nostra ricetta delle Pennette al finocchietto selvatico. Il tempo di preparazione della ricetta sono 40 minuti con una difficoltà bassissima, quindi perfetta anche per coloro che non hanno molta praticità ai fornelli. Di seguito gli ingredienti per 6 persone:

Ingredienti per 6 persone:

pennette rigate 500 grammi

polpa di pomodoro a pezzi 500 grammi

cipolla media 100 grammi

pecorino grattugiato 30 grammi

aglio

peperoncino piccante (uno) oppure in polvere o secco un pizzico

finocchietto selvatico

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

Procedimento

Come prima cosa ci occuperemo del soffritto, quindi:

Iniziate con il mondare una cipolla media e tritatela finemente con uno spicchio di aglio. Ponete il tutto ad appassire in 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, unendo anche del peperoncino in quantità a piacere o, se l’avete fresco, uno intero.

Aggiungete ora al soffritto anche i 500 grammi di polpa di pomodoro a pezzi e aggiungete anche un mestolo di acqua calda. Salate, incoperchiate e lasciate sobbollire la salsa per circa 30 minuti.

Mettete ora sul fuoco una pentola con abbondante acqua che salerete al bollore. Lessatevi i 500 grammi di pennette rigate e, a metà cottura (circa 5 minuti), unite nell’acqua un grosso ciuffo di finocchietto selvatico, precedentemente lavato.

Trascorso il tempo necessario alla cottura, scolate la pasta e il finicchietto selvatio, il tutto ancora leggermente al dente, e trasferitelo nel sugo ormai pronto. Fate insaporire bene, quindi servite la preparazione cosparsa con il pecorino grattugiato.

Le vostre pennette al finocchietto selvatico sono pronte per essere gustate a tavola. Come sempre, vi suggerisco di accompagnare il vostro primo piatto con un vino bianco, leggermente aromatico e secco. In tal modo ne esalterete il gusto e ne apprezzerete la freschezza.

E come sempre non mi resta che augurarvi buon appetito!

