Il mondo della formula Uno ha detto addio ad un grande campione, Niki Lauda.

Purtroppo nella giornata di ieri è venuto a mancare Niki Lauda, ex campione di Formula 1 e amatissimo da tutti. A darne la notizia i familiari che lo hanno ricordato per i suoi successi professionali e umani. Morto all’età di 70 anni, Niki Lauda era stato ricoverato da poco per sottoporsi ad un trattamento di dialisi.

Se vuoi approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Addio a Niki Lauda, ex campione di Formula 1

