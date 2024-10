I tailleur sono un must-have del guardaroba femminile per l’autunno inverno 2024-25: scopri tutte le tendenze di stagione.

Il tailleur è uno dei veri protagonisti tra le tendenze autunno-inverno: si allontana dal rigore classico per abbracciare uno stile più fresco, dinamico e versatile. Dai modelli oversize ai completi in tweed fino ai look monocromatici, il tailleur del 2024 diventa una dichiarazione di stile contemporaneo, pensato per valorizzare ogni occasione.

Vediamo le principali tendenze di questa stagione e i modelli che hanno sfilato sulle passerelle dei grandi stilisti, da Alberta Ferretti a Chanel da Celine a Giambattista Valli oltre ad altri designer che hanno trasformato il tailleur in un capo sofisticato e moderno, uno dei must-have della moda autunno inverno.

Tailleur, le tendenze per l’autunno inverno

Uno dei trend più forti dell’autunno inverno 2024/25 è l’oversize, che interpreta il tailleur in chiave rilassata ma estremamente chic. Caratterizzato da giacche ampie e pantaloni dal taglio morbido, il tailleur oversize è perfetto per chi cerca eleganza senza rinunciare alla comodità. Pensato per avvolgere la figura senza appesantirla, questo stile richiama l’eleganza sartoriale classica, ma con un twist più giovane e moderno.

Molti designer, da Saint Laurent a Max Mara a Stella McCartney, hanno riproposto il completo oversize in toni neutri come il grigio antracite, il blu navy e il beige, accentuando la versatilità di questi colori. Per un look da ufficio o da tempo libero l’oversize si presta anche a combinazioni più audaci, ad esempio con mocassini chunky per un tocco preppy o con sneakers per un outfit ancora più informale. Con il tailleur oversize basta aggiungere una t-shirt o una camicia in seta per trasformare il look, passando dal casual all’elegante in un attimo.

Il tailleur con gilet, un must di stagione

Tra le tendenze di stagione troviamo il tailleur con gilet, proposto tra gli altri da Pennyblack nella sua nuova collezione, una combo che aggiunge un tocco di originalità al completo tradizionale. Questo look modulare permette di giocare con le proporzioni e gli strati, utilizzando il gilet come elemento centrale o accessorio.

Talvolta indossato a pelle, il gilet è abbinato a pantaloni o gonne a vita alta, il tailleur con gilet si presta anche a look eleganti da sera: abbinato a scarpe slingback o a décolleté e gioielli minimal, il gilet diventa protagonista di un outfit dal carattere sofisticato e moderno. Un elemento versatile che aggiunge profondità al tailleur, rendendolo perfetto sia per l’ufficio sia per una serata fuori.

Tendenze tailleur: la combo giacca + gonna

Per chi ama lo stile retrò ma cerca un look attuale, il completo con giacca e gonna è la soluzione ideale. Quest’autunno-inverno la classica combo si rinnova attraverso proporzioni Sixties che richiamano un’eleganza d’altri tempi. Celine, ad esempio, propone completi bon ton con minigonne svasate e giacche corte, impreziosite da bottoni oversize e tessuti soffici dai toni pastello.

Questo look, etereo e sofisticato, è perfetto per chi desidera un’alternativa ai pantaloni e per chi vuole creare un effetto slanciato senza rinunciare alla femminilità. Gli accessori fanno la differenza: per completare il look con una nota di carattere scegli scarpe Mary Jane e occhiali da sole oversize. Il tailleur con gonna diventa così una scelta ideale per incontri importanti, cerimonie o semplicemente per sentirsi impeccabili in ogni occasione.

Tailleur monocromatico, raffinatezza minimal

Il look monocromatico è uno dei trend più apprezzati in passerella, e per l’autunno inverno 2024-25 assume connotazioni che vanno dal minimalismo elegante alle sfumature più audaci. Optare per un tailleur monocromatico è una scelta di grande raffinatezza, che si presta a molte interpretazioni. Le tonalità neutre come il beige, il grigio perla o il blu notte sono perfette per chi cerca un look discreto ma curato nei dettagli, mentre colori accesi come il rosso rubino e il verde bottiglia danno al completo un carattere deciso e di grande personalità.

Questo stile si adatta particolarmente a chi vuole un outfit coeso e facile da abbinare: i tailleur monocromatici consentono infatti di spaziare con gli accessori, aggiungendo borse e scarpe in colori a contrasto oppure rimanendo sul tono su tono per un look pulito e sofisticato. Perfetto per chi desidera un’eleganza senza fronzoli, il tailleur monocromatico è una scelta versatile, che si adatta sia alle esigenze del lavoro sia a quelle delle serate più chic.

Il fascino del tweed

Il tweed, tessuto iconico e senza tempo, si impone tra le tendenze del momento, reinterpretato in versioni che vanno dal classico al moderno. Non è un caso che Chanel, maison che del tweed ha fatto uno dei suoi tessuti più simbolici, ma anche Alberta Ferretti e Giambattista Valli abbiano scelto il tweed per questa stagione.

Questo materiale, oltre a essere caldo e resistente, è incredibilmente versatile. L’autunno inverno 2024-25 lo vuole in tonalità calde come il marrone con dettagli arancioni, oppure in versioni più audaci come il rosa, il lavanda, il giallo sole e il rosso borgogna.

Da Alberta Ferretti il tweed si declina in un mix di tonalità terrose che richiamano l’autunno, abbinato a maglioni in lana dai colori caldi come il cannella. Giambattista Valli, invece, punta su dettagli gioiello e occhiali a mascherina per un effetto glamour. Il completo in tweed diventa così il look ideale per affrontare una giornata di lavoro con stile, ma si presta anche a occasioni eleganti, magari con un paio di stivali in vernice per un contrasto sofisticato.

Consigli di stile: gli accessori da abbinare al tailleur

Per completare un look con il tailleur e dargli il carattere giusto basta qualche accorgimento: una t-shirt stampata o una camicia classica possono cambiare il mood del completo, rendendolo adatto sia a un contesto formale sia a uno più casual. Mocassini o stivaletti aggiungono un tocco di eleganza preppy, mentre un paio di décolleté o una clutch gioiello trasformano il tailleur in una scelta perfetta per la sera.

Il tailleur per l’autunno-inverno 2024/25 è un capo estremamente versatile che, a seconda degli accessori, può essere elegante o rilassato, classico o contemporaneo. Ecco perché è un investimento intelligente per questa stagione e per quelle a venire: sarà sempre una soluzione di stile che non passa mai di moda.