Desideri un cappotto che ti faccia sentire speciale? Avvolgiti in un abbraccio di stile con i nuovi cappotti Max Mara: lusso, calore e design iconico ti aspettano.

Max Mara è sinonimo di eleganza, raffinatezza e lusso. Dal 1951 questo marchio italiano ha saputo ridefinire il concetto di stile, ponendo particolare attenzione alla qualità dei materiali e al design. E tra i capi più rappresentativi di Max Mara per questa stagione, insieme ai blazer sartoriali troviamo i cappotti, veri e propri oggetti di culto nel mondo della moda. Modelli che incarnano perfettamente la mission del brand: creare abiti capaci di resistere al passare del tempo, mantenendo una classe innata e adattandosi a diverse generazioni e stili.

La collezione autunno-inverno 2024-25 di Max Mara non fa eccezione: ricercati e raffinati, ma anche essenziali e moderni, i cappotti Max Mara sono un capospalla iconico che non passa mai di moda. Tra cappotti over, vestaglie avvolgenti e silhouette strutturate, ogni modello è pensato per affrontare l’inverno con stile e comfort ed è la sintesi magistrale di artigianalità, qualità e design contemporaneo. Curiosa di scoprire alcuni dei cappotti della nuova collezione Max Mara per l’autunno inverno 2024-25? Te li presentiamo qui, preparati a sognare ad occhi aperti!

Cappotti Max Mara, lo stile senza tempo dell’Icon Coat

Al centro della nuova collezione autunno-inverno 2024 si trova il cappotto 101801, un’icona senza tempo. Disegnato nel 1981 da Anne-Marie Beretta, questo Icon Coat rappresenta il cuore della tradizione Max Mara. Le proporzioni ampie e le maniche a kimono rendono il 101801 un capo che sfida le mode e le stagioni, perfetto per essere indossato in qualsiasi contesto.

Realizzato in una lussuosa combinazione di lana e cachemire, il cappotto offre una sensazione di calore e morbidezza senza pari. Disponibile in sei tonalità – cammello, blu, nero, cuoio, bianco ed ecru – questo modello versatile si adatta sia ai look formali che a quelli più casual, regalando a chi lo indossa un’aura di sofisticata semplicità. Disponibile in sei colori e anche nella variante corta, l’Icon Coat 101801 non è solo un cappotto, ma un simbolo di eleganza e maestria artigianale che Max Mara rinnova stagione dopo stagione.

Il cappotto vestaglia, un abbraccio di lusso

Un altro must-have tra i capotti della nuova collezione Max Mara autunno-inverno 2024 è il cappotto vestaglia in alpaca, lana e cachemire. Questo modello rappresenta la quintessenza del comfort avvolgente, grazie alla sua linea ampia e fluida che abbraccia il corpo con morbidezza. Il cappotto è disponibile in due colori, bianco e cuoio, entrambi perfetti per riflettere la luce naturale dell’autunno e dell’inverno.

La silhouette è elegante e femminile, con un ampio collo a rever che aggiunge un tocco di drammaticità. Le maniche lunghe e il giro basso donano un’aria rilassata, mentre la cintura in vita permette di definire la silhouette con raffinatezza. Foderato con tessuto Monogram jacquard, questo cappotto incarna lo stile ladylike ed è perfetto per chi cerca il giusto mix tra comfort e lusso, per affrontare le giornate fredde con un tocco di calda eleganza.

Cappotti Max Mara, novità autunno inverno 2024-25

Tra le novità più interessanti della nuova collezione di cappotti Max Mara c’è il modello corto doppiopetto. Realizzato in un pregiato panno mélange questo cappotto si distingue per la sua linea leggermente oversize, un must della stagione. Ciò che rende unico questo capo è il dettaglio delle tre balze sovrapposte sul retro che donano movimento e dinamicità al capo.

Perfetto per chi ama giocare con le proporzioni, il cappotto over in lana e cachemire è disponibile in due tonalità classiche, grigio scuro e cammello, che si abbinano facilmente a qualsiasi guardaroba autunnale. Le maniche a kimono e il collo a rever completano un design moderno e sofisticato, rendendolo ideale per un look casual-chic. È un capo che celebra l’artigianalità e la ricerca del dettaglio, cucito a mano per garantire la massima qualità.

Il doppiopetto in cammello, un classico che non passa mai di moda

Il cappotto doppiopetto in cammello è un tributo all’eleganza classica di Max Mara, ma con un tocco di modernità. Realizzato in pregiato doppio drap di puro cammello, questo modello lungo presenta una silhouette strutturata e sofisticata. Il contropiego sul retro, accompagnato dai bottoni e dalla martingala in vita, aggiunge movimento e profondità al design, rendendolo un pezzo davvero distintivo.

Questo cappotto foderato con collo a rever a lancia e tasche con patta applicata è perfetto per affrontare le giornate invernali più fredde con uno stile senza tempo. Disponibile nella tonalità neutra che Max Mara ha reso celebre, questo cappotto esprime l’essenza dell’eleganza italiana: sobria, ma di grande impatto visivo.

Teddy Bear Icon Coat, un must-have che fa tendenza

Un’icona contemporanea che ha ridefinito lo streetwear di lusso è il celebre Teddy Bear Icon Coat. Creato nel 2013 e ispirato a un cappotto d’archivio degli anni ’80 questo modello rappresenta l’equilibrio perfetto tra glamour e stravaganza. Con il suo volume esagerato e la texture avvolgente è diventato uno dei capi più desiderati, indossato da celebrità e influencer di tutto il mondo.

Per la collezione autunno-inverno 2024 Max Mara ha rivisitato il Teddy Coat proponendo una versione corta, sopra il ginocchio, in tre colori: bianco, sabbia e kaki. Il grande collo a rever e le maniche a giro basso mantengono intatti i dettagli distintivi del modello classico. La sua versatilità lo rende perfetto per essere abbinato tanto a look quotidiani quanto a outfit più eleganti. È un capo che gioca con le proporzioni e il tessuto, riuscendo a fondere street style e alta moda con maestria.

Questi sono solo alcuni modelli della nuova collezione di cappotti autunno-inverno 2024 di Max Mara: simbolo distintivo del brand, incarnano una combinazione perfetta di tradizione, innovazione e qualità. Che si tratti di uno dei modelli più classici e iconici oppure di un capospallla più moderno come il Teddy Bear Coat, ogni pezzo è un capolavoro di sartoria che dura nel tempo. Un investimento sicuro, capace di attraversare le stagioni senza perdere il suo fascino eterno.