Con l’arrivo dell’autunno 2024 i blazer Max Mara si confermano ancora una volta un’icona di stile. Design senza tempo, materiali di alta qualità e una palette cromatica ricca e avvolgente: tutto ciò che serve per creare outfit raffinati e impeccabili.

Max Mara è sinonimo di eleganza senza tempo, e i blazer della collezione autunno 2024 non fanno eccezione. La donna Max Mara è una donna contemporanea, che ama l’eleganza senza rinunciare alla praticità. I blazer della nuova collezione rispecchiano perfettamente questo stile di vita: sono capi versatili, che possono essere indossati sia in ufficio che nel tempo libero, e che si adattano a ogni occasione.

Linee morbide e confortevoli si uniscono a dettagli sartoriali, creando un equilibrio perfetto tra stile e comfort. I blazer Max Mara sono un investimento per il tuo armadio: dai modelli oversize ai blazer più aderenti, ognuno di questi capi è pensato per offrire soluzioni di stile che spaziano dal formale al casual-chic. Ne abbiamo selezionati 5 modelli iconici per un autunno sofisticato.

1) Max Mara, il blazer over

Il blazer over in crêpe di lana nero è un capo versatile e di grande tendenza per l’autunno 2024. Caratterizzato da una linea dritta e una vestibilità oversize, questo blazer è realizzato in un prezioso crêpe di lana, un tessuto leggero ma caldo, ideale per le temperature autunnali. I dettagli come il collo a rever, le tasche a filetto con patta e la chiusura con due bottoni danno a questo capo un’eleganza moderna. Il tessuto Monogram jacquard foderato a contrasto, che arricchisce ulteriormente il design, aggiunge a questo blazer n tocco di lusso.

Come abbinarlo? È un capo che si presta a tante combinazioni diverse. Puoi indossarlo con un abito slim fit in lana stretch che bilancia la silhouette ampia del blazer, impreziosendo. l’outtfit una collana a cravatta con nappe.

Sopra, un classico cappotto Icon Coat completa il look, mentre le décolleté in pelle slanciano la figura, donando eleganza anche nei contesti più formali. Un’alternativa altrettanto chic è abbinarlo a pantaloni a sigaretta e una camicia bianca in seta per un look da ufficio impeccabile.

2) Il blazer monopetto in jersey fantasia, un classico rivisitato

Tra i nuovi arrivi della collezione Max Mara per l’autunno 2024 troviamo anche questo blazer monopetto fantasia, realizzato in morbido jersey di lana e viscosa, con una stampa Principe di Galles che evoca il fascino del classico abbigliamento maschile. La linea aderente e la semplificazione dei dettagli, come le tasche a patta e il collo a rever, ne fanno un capo essenziale ma sofisticato. Il blazer si chiude con un unico bottone in metallo, mantenendo un’eleganza sobria e moderna.

Per un look raffinato e femminile puoi abbinarlo a un body in jersey stretch e a un pantalone a vita alta con gamba larga. Questo contrasto tra silhouette aderente e volumi ampi crea un gioco di proporzioni interessante e di grande impatto visivo. Completa il look con décolleté in pelle, perfette per slanciare la figura e aggiungere un tocco di femminilità. Se desideri uno stile più casual-chic, puoi abbinarlo a jeans flare e mocassini per una rivisitazione moderna del classico.

3) Max Mara, il comfort e lo stile del blazer over

Il blazer over in lana e cotone Pied de Poule della collezione Max Mara si distingue per la sua silhouette allungata e il volume oversize, ideale per chi cerca comfort senza sacrificare lo stile. Realizzato in morbido jersey di lana e cotone, questo blazer è perfetto per le giornate più fresche. Il motivo Pied de Poule gli conferisce un tocco classico, mentre il collo a rever e la chiusura con bottone singolo sottolineano la sua eleganza moderna.

Questo blazer oversize è perfetto per creare look audaci e di tendenza: Max Mara lo abbina a shorts in jersey Pied de Poule per un effetto coordinato che amplifica il fascino del motivo a quadri. Un top in cachemire leggero aggiunge morbidezza e calore al look, mentre una clutch in pelle liscia e décolleté in pelle completano l’outfit con un tocco di sofisticazione. In alternativa, puoi optare per pantaloni skinny in pelle per un look rock-chic che bilancia l’oversize del blazer.

4) Il blazer doppiopetto beige, femminilità e sartorialità

Il blazer doppiopetto beige in lana stretch è un capolavoro sartoriale, progettato per esaltare la silhouette femminile. Realizzato in pura lana stretch, presenta un collo con rever a lancia e una chiusura a doppio bottone che allaccia elegantemente in vita. Le pince e i fianchetti scolpiscono la figura, mentre il tessuto stretch garantisce comfort e libertà di movimento. Disponibile anche in nero e rosa, è un pezzo che unisce tradizione e modernità e lo rendono un capo ideale per un outfit comodo ed elegante.

Puoi abbinare questo blazer Max Mara a un pantalone flare in lana stretch, per un look sofisticato che slancia la figura. Aggiungi un tocco di colore e morbidezza con una blusa in seta rosa con fusciacca. Ai piedi, un paio di lingback con glitter saranno un dettaglio glamour che non passerà inosservato. Questo blazer è perfetto anche con jeans a gamba dritta e mocassini per un look più casual ma comunque raffinato.

5) La giacca in con fusciacca, un’alternativa al blazer

La giacca in jersey con fusciacca color antracite è un modello che esalta la femminilità grazie alla silhouette aderente e alla fusciacca da annodare in vita, che sottolinea le forme senza stringere. Realizzata in morbido jersey di lana e viscosa Chevron, questa giacca si distingue per il suo design raffinato ma confortevole, ideale per il lavoro o per serate eleganti.

Per un look sofisticato e senza tempo puoi abbinarla a pantaloni ampi in jersey e a un body nero in stretch. Questo accostamento crea un perfetto equilibrio tra linee aderenti e morbide, mettendo in risalto la fusciacca in vita. Completa il look con un paio di décolleté in pelle. In alternativa, puoi optare per una gonna midi plissé e stivali alti per un outfit versatile e adatto alle giornate autunnali.

La collezione di blazer Max Mara per l’autunno 2024 rappresenta il connubio perfetto tra sartorialità, comfort e stile. Ogni modello si distingue per i dettagli di alta qualità e per la versatilità negli abbinamenti.