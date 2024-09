Scrub viso fai da te: le ricette per tutti i tipi di pelle

Sono diversi i rimedi naturali a cui poter ricorrere per preparare uno scrub viso fai da te adatto a tutti i tipi di pelle.

Ormai, è risaputo quanto sia importante prendersi cura della pelle. Si tratta di un’esigenza non soltanto degli appassionati di bellezza, ma anche di chi ha a cuore la propria salute. Fortunatamente, esistono dei rimedi naturali efficaci a cui è possibile ricorrere per trattare il viso, senza utilizzare i prodotti con ingredienti chimici in vendita.

Ci sono, ad esempio, alcune ricette di scrub viso fai da te adatte a tutti i tipi di pelle. Lo scrub è, per l’appunto, efficace per rimuovere le cellule morte della pelle e migliorarla, ottenendo un incarnato luminoso. Scopriamo di più.

Scrub viso fai da te per pelle secca e pelle sensibile

Come lo scrub corpo, anche lo scrub viso può essere realizzato a casa ed è adatto per rigenerare la pelle spenta. Lo scrub è caratterizzato dalla presenza di micro-granuli che hanno la funzione di purificare e di esfoliare la pelle. Un esfoliante può avere ingredienti diversi a seconda del tipo di pelle, in modo tale da andare a lavorare al meglio sull’effetto idratante o la purificazione, ad esempio. Lo scrub va sempre massaggiato sul viso con movimenti circolari per eliminare tutto lo sporco. Lo scrub per una pelle secca – quindi, fragile e soggetta alle irritazioni – deve, ovviamente, essere delicato e capace di idratare, pulendo la pelle in profondità.

In questo caso, è possibile ricorrere a uno scrub viso a base di olio di oliva, preparandolo con due cucchiai di olio di oliva, tre cucchiaini di zucchero di canna e un cucchiaino di miele. Dopo aver mescolato gli ingredienti, il composto andrà massaggiato sulla pelle e poi sciacquato con acqua tiepida. In alternativa, si può ricorrere all’olio di cocco.

Uno scrub viso fatto in casa per pelle sensibile può, inoltre, essere preparato con un cucchiaio di bicarbonato e un cucchiaio di yogurt. Il primo vanta proprietà antibatteriche e il secondo è ottimo per idratare. È possibile aggiungere anche qualche goccia di limone.

Miglior scrub viso fai da te per punti neri e pelle grassa

Per una pelle grassa caratterizzata da imperfezioni, punti neri e sebo in eccesso, si può preparare uno scrub con mezza banana schiacciata e un cucchiaino e mezzo di zucchero di canna, da mescolare insieme e applicare sul viso massaggiando con movimenti circolari.

Infine, è possibile preparare uno scrub viso con del succo di limone e due cucchiai di zucchero di canna o sale. Anche in questo caso, gli ingredienti vanno mescolati prima di applicare il composto. Non dimenticate, al termine di ogni scrub, di risciacquare il viso con acqua tiepida.