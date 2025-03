La pelle ha bisogno di essere curata, eliminando le impurità e nutrendola. Uno scrub corpo fatto in casa è la soluzione.

A tutti piace avere una pelle luminosa, morbida e setosa. Si tende a pensare che sia possibile ottenerla soltanto ricorrendo ai trattamenti di bellezza più costosi, ma non è così perché anche a casa si possono ottenere ottimi risultati. Non occorre acquistare prodotti costosi, ma semplicemente ricorrere a rimedi naturali presenti nella tua cucina.

Pensiamo, ad esempio, a ingredienti semplici come il caffè, il sale o il bicarbonato. Scopriamo insieme di più sullo scrub corpo fatto in casa e qual è il metodo fai-da-te segreto per una pelle morbida e luminosa.

Scrub corpo fatto in casa per viso e gambe: le ricette con sale, caffè e bicarbonato

Per prenderci cura di noi stesse possiamo dedicarci un momento la sera, magari prima di fare la doccia. Anche perché fare lo scrub vuole proprio dire eliminare le cellule morte e purificare la nostra pelle, oltre che nutrirla. Insomma, è una coccola che possiamo regalarci. Ovviamente, non è da fare tutte le sere. Ecco alcune ricette con sale, caffè, bicarbonato e altri ingredienti per uno scrub corpo fatto in casa per viso e gambe.

Scrub al sale per il corpo : esfoliante naturale e potente, il sale marino è ideale per il corpo, soprattutto in zome come le ginocchia o i gomiti. Grazie alle proprietà purificanti, uno scrub al sale aiuta a rimuovere le cellule morte e stimola la circolazione sanguigna . Per prepararlo, mescola 3 cucchiai di sale marino grosso in una ciotola con 2 cucchiai di olio di cocco o olio d’oliva. Aggiungi, quindi, qualche goccia di olio essenziale – magari, alla menta o alla lavanda – e applica sulla pelle umida, massaggiando con movimenti circolari. Infine, risciacqua con acqua tiepida.

: e potente, il sale marino è ideale per il corpo, soprattutto in zome come le ginocchia o i gomiti. Grazie alle proprietà purificanti, uno scrub al sale aiuta a rimuovere le cellule morte e . Per prepararlo, mescola 3 cucchiai di sale marino grosso in una ciotola con 2 cucchiai di olio di cocco o olio d’oliva. Aggiungi, quindi, qualche goccia di olio essenziale – magari, alla menta o alla lavanda – e applica sulla pelle umida, massaggiando con movimenti circolari. Infine, risciacqua con acqua tiepida. Scrub al caffè per viso e corpo : la caffeina stimola la circolazione sanguigna. Per realizzarlo, basta unire 3 cucchiai di fondi di caffè con 2 cucchiai di miele o olio di cocco. Per un effetto esfoliante, aggiungi anche 1 cucchiaino di zucchero di canna. Massaggia in modo delicato e lascia in posa per qualche minuto, prima di risciacquare.

: la caffeina stimola la circolazione sanguigna. Per realizzarlo, basta unire 3 cucchiai di fondi di caffè con 2 cucchiai di miele o olio di cocco. Per un effetto esfoliante, aggiungi anche 1 cucchiaino di zucchero di canna. Massaggia in modo delicato e lascia in posa per qualche minuto, prima di risciacquare. Scrub al bicarbonato per il viso : si tratta di uno scrub corpo fatto in casa adatto alla pelle secca e alle pelli più sensibili . È, infatti, in grado di esfoliare senza irritare. Mescola 1 cucchiaio di bicarbonato con 1 cucchiaino di acqua. Applica, quindi, sul viso umido facendo dei movimenti delicati, cercando di evitare il contorno occhi. È uno scrub che pulisce i pori in profondità, prevenendo imperfezioni e punti neri .

: si tratta di uno scrub corpo fatto in casa adatto . È, infatti, in grado di esfoliare senza irritare. Mescola 1 cucchiaio di bicarbonato con 1 cucchiaino di acqua. Applica, quindi, sul viso umido facendo dei movimenti delicati, cercando di evitare il contorno occhi. È uno scrub che pulisce i pori in profondità, prevenendo . Scrub al kiwi: frulla 4 kiwi a cui unire 1 cucchiaio di sale grosso, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva e succo di limone. Amalgama bene e massaggialo sulla pelle per circa cinque minuti per, poi, risciacquare con acqua tiepida.

Gli scrub fai-da-te eliminano le cellule morte e stimolano la circolazione, aiutando a ottenere una pelle incredibilmente liscia, luminosa e sana. Scopri di più anche sullo scrub corpo idratante fai-da-te.