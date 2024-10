Per purificare la pelle, è possibile ricorrere a uno scrub corpo idratante fai-da-te. Ci sono tante ricette da fare in casa e provare.

Eliminare le cellule morte e le impurità dalla pelle agevola il rinnovamento cutaneo. Per farlo, è possibile ricorrere a uno scrub corpo idratante fai-da-te utile per esfoliare gambe, braccia e altre parti del corpo. Lo scrub fatto in casa può essere preparato con ingredienti naturali, facilmente reperibili.

Può essere eseguito una volta alla settimana, così da rinnovare lo strato superficiale della pelle rendendola uniforme, più luminosa e liscia. Lo scrub prevede l’utilizzo di microgranuli da massaggiare sulla pelle con movimenti circolari, per asportare in modo meccanico impurità e cellule morte. Scopriamo alcune ricette da fare in casa per uno scrub corpo idratante fai-da-te.

Scrub corpo fatto in casa con il sale

Prima di procedere con uno scrub, è bene precisare che sarebbe ottimo fare un bagno così da agire sulla pelle pulita. Lo scrub non soltanto agevola il rinnovamento cellulare, ma stimola anche la circolazione. Uno scrub corpo fatto in casa con il sale è tra i più efficaci. È possibile ricorrere al sale marino per purificare al meglio la pelle e levigarla.

Come prepararlo? Scegliete dell’olio di mandorle o olio di Argan a cui aggiungere un cucchiaio di sale. Potrete, quindi, procedere con lo scrub sotto la doccia, in modo tale da risciacquare una volta finito.

Scrub corpo fai-da-te per eliminare la pelle morta: bicarbonato, caffè e altri ingredienti

Ci sono diversi scrub corpo fai-da-te da poter fare per eliminare la pelle morta. Ad esempio, per una zona delicata come quella dell’inguine è possibile ricorrere a un cucchiaio di bicarbonato di sodio e un cucchiaio di yogurt con del succo di limone: si tratta di uno scrub antibatterico. Chi ha la pelle secca può preparare uno scrub naturale corpo fai-da-te con olio di oliva, zucchero e miele, che nutrono in profondità la pelle.

Per quanto riguarda uno scrub fai-da-te per le gambe contro la cellulite e la buccia d’arancia, si può preparare una ricetta con bicarbonato di sodio e latte detergente. In alternativa, anche uno scrub corpo fai-da-te al caffè è una buona scelta: l’azione esfoliante, in questo caso, è data proprio dal caffè. Vi basta ricorrere ai fondi di caffè, un cucchiaio di olio di oliva e un cucchiaio di sale da mescolare e applicare sul corpo.

Qualche altra ricetta per rigenerare la pelle spenta? Potreste preparare uno scrub con zucchero, sale, polvere di caffè e olio di oliva, per contrastare i peli incarniti. Infine, sempre contro la cellulite, anche il kiwi è un alleato: frullate quattro kiwi e aggiungete un cucchiaio di olio di oliva, uno di sale grosso e succo di limone. Da non dimenticare anche l’importanza di uno scrub viso fai-da-te.