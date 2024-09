Rigenerare la pelle spenta dopo l’estate: l’olio miracoloso, profumato e poco noto

Per rigenerare la pelle spenta dopo l’estate si può usare un olio molto efficace e profumato. Ecco di quale si tratta.

Dopo l’estate la pelle necessita di un trattamento d’urto rigenerante perché potrebbe risultare spenta e secca. Invece di spendere tanti soldi in costosi trattamenti dermatologici o in prodotti cosmetici di farmacia, si può provare un solo semplice olio miracoloso.

Questo riuscirà a rigenerare la pelle spenta dopo l’estate, rendendola subito visibilmente più sana, bella e profumata. Ecco qual è.

L’olio da usare per rigenerare la pelle spenta dopo l’estate

La skin care è una pratica sempre più in voga negli ultimi anni. C’è chi dedica parte del proprio tempo della mattina e/o della sera a curare la propria pelle, usando decine e decine di prodotti, uno dopo l’altro. Certamente una skin care del genere ha i suoi benefici, ma è anche vero che, con i ritmi frenetici a cui si è abituati ogni giorno, non sempre è facile ritagliarsi questo tempo per farla.

Allora, se si ha la necessità di rigenerare la pelle che risulta spenta dopo l’estate, non c’è bisogno di utilizzare tanti prodotti (e magari costosi) ma ne basta uno solo: si tratta dell’olio di Rosa Mosqueta. Conosciuto anche come olio di rosa muschiata, questo è un vero toccasana per la pelle e molto profumato.

Si ottiene da una pianta molto diffusa in Sud America, specie in Cile. Dai suoi semi si ricava questo prezioso olio che ha proprietà anti-age. L’olio di Rosa Mosqueta contiene acidi grassi essenziali polinsaturi, acido transretinoico ed antiossidanti naturali: questi permettono la rigenerazione della pelle. Inoltre questo olio è efficace per contrastare smagliature, ad esempio quelle in gravidanza, scottature e cicatrici (come i cheloidi), nonché eritemi e danni della pelle rovinata dall’acne.

È anche molto utile per contrastare i segni della stanchezza e dunque si può usare sul contorno occhi, massaggiandolo, per rendere la pelle più compatta. Anche intorno alle labbra, dove ci possono essere le prime rughe d’espressione, il suo utilizzo le allevia dolcemente. Infine, può essere usato anche sulle mani screpolate dal freddo o dai lavori in casa. Saranno subito più morbide e fresche.

L’olio di Rosa Mosqueta si può acquistare nei negozi di cosmetica, in erboristeria o online ma sarebbe meglio preferirlo puro al 100% e di origine biologica. Inoltre sulla confezione dovrebbe essere specificato che sia stato estratto con spremitura a freddo dei semi. Dopo l’apertura, poi, si consiglia di conservarlo in frigo e di consumarlo comunque in un breve tempo, affinché non perda mai i suoi benefici. Conservarlo lontano da aria, luce e cambiamenti di temperatura.

Seguendo tutti questi accorgimenti, questo portentoso olio si potrà utilizzare per rigenerare in profondità la propria pelle spenta dopo l’estate, che risulterà subito più bella, giovane e profumata.