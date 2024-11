Pantaloni palazzo: quali scarpe abbinare per un look casual chic

Dalle sneakers agli stivali, i pantaloni palazzo sono un capo di abbigliamento che è possibile abbinare a diversi tipi di scarpe.

I pantaloni palazzo sono un capo di abbigliamento versatile e perfetto per ogni tipo di outfit. Si tratta di un must-have nel guardaroba delle donne, che può essere disponibile in tanti colori. Grazie a una silhouette fluida e ampia, i pantaloni palazzo sono anche particolarmente comodi. Ma come abbinarli?

Scegliere le scarpe giuste non è sempre facilissimo. Soprattutto, in base al tipo di calzatura scelto può cambiare il risultato finale del look. Scopriamo, quindi, quali scarpe abbinare ai pantaloni palazzo per un look casual chic.

Che scarpe mettere con i pantaloni palazzo eleganti: stivaletti, sneakers e sandali



Per cominciare, che scarpe mettere con dei pantaloni larghi eleganti? Eleganza e comfort sono le due parole chiave. Delle scarpe con tacco con i pantaloni palazzo stanno sempre bene, ma anche un semplice paio di sneakers: queste riescono, infatti, a rendere il look casual. Pantaloni palazzo e sneakers possono essere abbinati a crop top, blazer e pullover, per un look trendy.



Gli stivaletti sono il compagno ideale per dei pantaloni palazzo. In particolare, si parla di ankle boots il cui design può variare, ma in perfetto contrasto con linee fluide e ampie. Per un outfit con un pantalone palazzo elegante, ci sono anche i sandali con il tacco che permettono di non rinunciare al comfort e allo stile.

Pantaloni palazzo corti, che scarpe mettere: ballerine, mules, kitten heels e mocassini



I pantaloni palazzo si sposano alla perfezione con le ballerine. Abbinamento super-versatile, è perfetto per essere sfoggiato anche in ufficio, oltre che nel tempo libero. Chi desidera slanciare la propria silhouette può ricorrere ai tacchi. Le mules vanno bene con i pantaloni palazzo corti alla caviglia, sia con outfit chic che casual.



Le kitten heels, raffinate, sono scarpe per pantaloni eleganti da donna adatte a chi non ama particolarmente i tacchi da abbinare, magari, a un pullover slim. Se state cercando un look casual e classico al tempo stesso, invece, pensate all’abbinamento pantaloni palazzo e mocassini con bluse, top o camicette. Infine, ci sono le scarpe pumps con tacco alto – o anche altissimo per le più coraggiose – che sono adatte agli eventi formali. Per quanto riguarda i colori, non c’è che l’imbarazzo della scelta: dal black al white, passando per i colori pastello o i colori caldi autunnali come il marrone, il bordeaux o il verde scuro.