Come abbinare le sneakers per un look casual chic

Le sneakers sono un accessorio versatile e alla moda. Si abbinano facilmente con tutto e sono perfette per un look casual chic.

Ormai, è risaputo che nel mondo della moda è concesso quasi tutto e si sa anche che il casual chic è tra le tendenze più amate di sempre. Quindi, se pensate che le sneakers vadano bene soltanto in un look sportivo, state sbagliando parecchio. Le sneakers sono perfette in un outfit elegante, così come in uno casual.

Disponibili in moltissimi colori, sono un must-have nel guardaroba di ogni donna. Scopriamo insieme come abbinare le sneakers per un incredibile look casual chic.

Outfit elegante con le sneakers

Come anticipato, le sneakers vanno benissimo anche in un outfit elegante. Versatili e senza tempo, è possibile creare la combinazione vestito con sneakers o sneakers con pantaloni eleganti, soltanto per fare un paio di esempi. Ci sono outfit perfetti sia per una normale giornata in ufficio che per un pomeriggio libero, una serata speciale o una cena tra amici.

Pensiamo, ad esempio, a un abito nero con sneakers bianche: si tratta di un abbinamento perfetto per un look casual chic che garantisca, al tempo stesso, comfort e sofisticatezza. Delle sneakers nere possono essere abbinate a un abito grigio per un look equilibrato e sobrio, ottimo sia per contesti casual che professionali. Un vestito a fiori potrebbe sposarsi con delle sneakers rosse, che donano un tocco vivace.

Che dire, invece, di un classico look total black con vestito nero e sneakers nere? Minimal, glam e versatile, è la combinazione perfetta per chi ama la semplicità. Ovviamente, via libera – come detto prima – anche a pantaloni eleganti, gonne lunghe o corte, tubini e camicie di vari colori – white e black su tutti – da abbinare a cappotti caldi o blazer.

Come abbinare le sneakers bianche o nere

In commercio, esistono sneakers davvero di tutti i colori e per tutti i gusti, ma come abbinare le sneakers bianche o nere? Si tratta di due colori che vanno veramente bene con tutto e con cui ci si può sbizzarrire. Eleganti e sobrie, quelle nere sono più indicate per le serate particolari o per l’ufficio. Le sneakers bianche, invece, donano un senso di freschezza che si adatta a tutti gli impegni quotidiani informali.

Uno degli abbinamenti più amati – in entrambi i casi – è quello con i jeans (come gli skinny jeans, ad esempio). Generalmente, meglio con denim dal taglio dritto a cui abbinare una t-shirt in tinta unita o una camicia. Sono, poi, perfette con i pantaloni – come i pantaloni di lino – di colore navy o beige, ad esempio. Le sneakers possono essere abbinate anche a leggings, maglioni, trench e felpe, a cui aggiungere delle sciarpe e dei cappucci per le giornate fredde. Insomma, ci sono davvero poche cose con cui le sneakers non vanno d’accordo quindi, semplicemente, lasciatevi guidare dal vostro gusto!