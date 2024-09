L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre vedrà protagonisti tre segni zodiacali, che saranno particolarmente baciati dalle stelle.

L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre 2024 sarà pieno di novità, incontri inaspettati e soddisfazioni in special modo per tre segni zodiacali. Da sempre affascinante, l’oroscopo sa catturare l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, che sperano di avere buone notizie o di capire come comportarsi nei giorni a venire.

Secondo l’oroscopo, gli astri possono influenzare inclinazioni personali e carattere, oltre che gli avvenimenti della vita di tutti i giorni. Può, quindi, rappresentare una guida per saper riconoscere opportunità e ciò che le forze dell’universo hanno in serbo per noi. Scopriamo l’oroscopo della settimana che va dal 23 settembre al 29 settembre 2024 e quali saranno i tre segni baciati dalle stelle.

Toro, tra i segni top secondo l’oroscopo settimanale

Grazie alla presenza di Venere, il segno del Toro potrà godersi stabilità e dolcezza in amore, riuscendo a raggiungere dei livelli profondi. Non soltanto buone notizie per chi è in coppia, ma anche per i single che vedranno – molto probabilmente – una bella amicizia diventare qualcosa di più e fare, comunque, nuovi incontri.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, i Toro supereranno degli ostacoli grazie alla loro grande determinazione. Non mancheranno le opportunità interessanti, per chi lavora nel mondo creativo.

Amore e lavoro al meglio per i nati sotto il segno della Bilancia

Secondo gli astri, l’oroscopo della settimana dal 23 settembre al 29 settembre sarà abbastanza fortunato anche per i nati sotto il segno della Bilancia. Questi giorni saranno, infatti, caratterizzati da una sorta di rinascita e dalla possibilità di pensare e raggiungere i propri obiettivi.

In amore, sarete come sempre super-affascinanti e riceverete, per questo motivo, delle attenzioni. Per chi è in coppia, invece, la relazione si rafforzerà, mentre i single potrebbero innamorarsi grazie a dei nuovi incontri.

Giorni fortunati per l’Ariete

Infine, gli Ariete – anche tra i segni dell’oroscopo della settimana dal 2 al 9 settembre – avranno tante buone idee per quanto riguarda il lavoro e questo permetterà loro di avere delle importanti soddisfazioni. Anche in amore ci sono buone notizie: la vostra sincerità sarà apprezzata, ma non dimenticate di essere pazienti.

Parlando di single, questi dovrebbero fare degli incontri che daranno una svolta alla loro vita sentimentale. Insomma, tanta energia e passione dietro l’angolo!