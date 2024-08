L’oroscopo della settimana che va dal 26 agosto all’1 settembre 2024 sarà ricco di buone notizie e fortuna per tre segni zodiacali.

L’appuntamento con le stelle e le intuizioni astrali è fisso per gli appassionati di astrologia. Speranze, sogni e desideri vengono spesso riposti nell’oroscopo settimanale, dove speriamo di scorgere notizie di opportunità e fortuna in serbo per noi.

Che tu sia un amante delle previsioni zodiacali o un semplice curioso occasionale del mondo astrale, scopriamo insieme i segni più forti in amore e non solo per la settimana che va dal 26 agosto all’1 settembre 2024.

L’oroscopo settimanale: Ariete fortunati in amore e lavoro

Ad agosto, le stelle hanno portato prosperità e fortuna ad alcuni segni zodiacali e questa fortuna è destinata a continuare nella settimana che va dal 26 agosto all’1 settembre. L’oroscopo ci parla, infatti, di un periodo ricco di successi personali e di occasioni da non lasciarsi sfuggire. Tra i segni zodiacali che troveranno successo, c’è l’Ariete che vivrà momenti di passione in amore.

Grazie a Marte, Mercurio e Giove, avrete energia e tante nuove opportunità in campo professionale. Sarà un buon periodo dal punto di vista lavorativo e finanziario, dunque, grazie alle decisioni che prenderete e alla vostra forte motivazione. L’Ariete è anche uno dei segni più forti emotivamente.

Gemelli, uno straordinario oroscopo per la settimana prossima

Per i Gemelli ci sono ottime notizie in arrivo! Lunedì 26 agosto sarà una giornata particolarmente fortunata. Grazie alla Luna, Marte e Giove, tra lunedì e martedì dovreste avere una bella notizia che riguarda il lavoro.

Ci sono diversi cambiamenti positivi in arrivo. Grazie alla loro curiosità e alla capacità di adattamento, i Gemelli saranno in grado di afferrare le straordinarie opportunità in arrivo. Sarà anche un buon momento per fare nuove amicizie. Anche in amore le cose inizieranno, finalmente, ad andare per il verso giusto.

Sagittario: amore, lavoro e soldi

Già tra i segni zodiacali top d luglio, grazie all’aiuto di Venere dalla prossima settimana i Sagittario potranno lasciarsi alle spalle i dissapori con il partner e ritrovare, finalmente, la serenità che meritano. Le stelle saranno favorevoli anche per i viaggi. Avrete l’opportunità di allargare i vostri orizzonti, raggiungendo degli importanti traguardi.

Fine agosto sarà un buon momento per il lavoro e i soldi, grazie alla presenza di Giove. Questo porterà opportunità di guadagno inaspettate e potrete, quindi, migliorare la vostra situazione economica. Insomma, sarà un periodo di ottimismo e serenità, che potrete godervi appieno!