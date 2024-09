Oroscopo della settimana dal 2 al 9 settembre 2024: i tre segni più fortunati per le stelle

L’oroscopo della settimana dal 2 al 9 settembre 2024 ci rivela quali sono i tre segni più fortunati in amore e lavoro, secondo le stelle.

L’autunno è sempre più vicino ed è tempo di rinnovamento di energie e nuove opportunità dietro l’angolo. Ogni segno zodiacale sarà caratterizzato dall’arrivo di eventi più o meno significativi. Certamente, ce ne sono tre che possono essere considerati i più fortunati rispetto agli altri.

Le influenze planetarie plasmano le nostre emozioni e ci danno indicazioni su amore, lavoro e benessere. Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 2 al 9 settembre 2024 e quali sono i tre segni più fortunati per le stelle.

Oroscopo settimanale: amore, lavoro e soldi per l’Ariete

L’oroscopo della settimana che va dal 2 settembre al 9 settembre 2024 è ricco di belle sorprese, soprattutto per l’Ariete (tra i segni più fortunati del week-end passato). Si tratta, infatti, di uno dei segni più fortunati della settimana, che inizierà nel migliore dei modi. Determinati e combattivi, gli Ariete saranno in grado di affrontare le sfide che si presenteranno. In amore, vivranno momenti di complicità e passione con il proprio partner, il cui legame sarà rafforzato.

Per chi è single ci saranno diversi incontri e opportunità per fare nuove interessanti conoscenze. Per quanto riguarda lavoro e soldi, la determinazione vi aiuterà ad affrontare tutti gli ostacoli e potrete prendere anche delle decisioni importanti.

Gemelli: amore, lavoro e soldi secondo le stelle

L’oroscopo della settimana, per i nati sotto il segno dei Gemelli, sarà caratterizzato da tanta energia e forza. Nessuno potrà fermare questa incredibile ondata di entusiasmo e idee. Pieni di esuberanza, vivrete bei momenti passionali anche in amore: avrete, infatti, un’ottima intesa con il vostro partner e i single faranno conoscenze intriganti.

Sul fronte lavoro e soldi, la determinazione vi sarà di aiuto per la risoluzione di diversi problemi e per avviare dei progetti nuovi.

Tra i segni particolarmente fortunati, la Bilancia

Infine, ecco la Bilancia che, con la sua grinta, vivrà momenti intensi e di passione in amore. Nello specifico, per chi è in coppia ci saranno momenti di particolare intesa e sensualità mentre, per i single, sarà il momento di fare delle scelte importanti. Un’amicizia, inoltre, potrebbe diventare qualcosa di più.

Infine, lavoro e soldi saranno aiutati dalla vostra determinazione e dall’energia travolgente che vi caratterizzerà in questi giorni. Riuscirete, infatti, ad affrontare tutti i problemi in arrivo. La giornata migliore dovrebbe essere quella di giovedì, per nuovi progetti da intraprendere.