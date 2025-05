Lo stretching è un vero toccasana adatto alle donne di qualunque età, un ottimo rimedio per combattere lo stress e la stanchezza, con gli esercizi da fare a casa diventa anche divertente da praticare in qualsiasi momento.

Fino a qualche anno fa lo stretching era un completamento ad altri sport, si praticava sia prima che dopo un’attività fisica, come la corsa, il tennis, un allenamento o dopo una pedalata, in effetti anche solo pochi esercizi di allungamento svolti per pochi minuti possono dare sollievo ai muscoli.

Oggi praticare lo stretching è una vera e propria attività fisica a sé stante, consiste nell’eseguire una serie di esercizi di allungamenti muscolari, utile anche per le persone che devono riabilitarsi dopo interventi chirurgici o per prevenire le malattie osteo-articolari. Scopriamo cosa è questa tecnica e i benefici per il corpo.

Che benefici ha lo streching sul corpo

Lo stretching è un’attività fisica che consente di allungare e migliorare l’elasticità dei muscoli e non solo. È importante praticarlo perché quando un muscolo si accorcia tende a perdere flessibilità, creando una maggiore usura a carico della cartilagine articolare.

Se si pratica questa attività si possono ridurre le tensioni muscolari, dare sollievo alle articolazioni, ai tendini e alle ossa. Quando un muscolo si contrae, per compensazione, si sollecita e si compromettono le altri parti del corpo, di conseguenza si può causare una bassa resa durante gli allenamenti e ad aumentare il rischio di infortuni.