A casa, è possibile fare degli esercizi per dimagrire, dedicarsi agli addominali, ai glutei e contrastare il mal di schiena.

Per dimagrire, non è strettamente necessario andare in palestra, ma è possibile eseguire alcuni esercizi mirati anche comodamente a casa. È possibile, infatti, combinare degli esercizi per addominali, glutei e schiena che aiutino queste parti del corpo, bruciando grassi e calorie.

Alcuni esercizi possono migliorare la postura, rafforzando i muscoli e divenendo, di fatto, importanti per mantenere in salute il corpo.

Esercizi da fare a casa per dimagrire velocemente e per addominali: il plank

Uno dei migliori allenamenti, completo per gli addominali, è il plank. Si tratta, infatti, di un esercizio che può tonificare tutta la zona addominale. Per eseguirlo in modo corretto, posizionate i gomiti sotto le spalle, sollevando il corpo e cercando di mantenere una sorta di linea retta che vada dalla testa ai piedi. Dovrete, quindi, restare in questa posizione per circa trenta secondi, andando ad aumentare il tempo.

Questo tipo di esercizio è utile per tonificare la zona alta dell’addome. Sdraiatevi, quindi, sulla schiena piegando le ginocchia, con mani dietro la testa e sollevando il tronco verso le ginocchia concentrandovi, di fatto, su quella che è la contrazione dei muscoli addominali. Cercate di eseguire tre serie da venti ripetizioni, così che l’allenamento possa essere completo.

Esercizi da fare a casa per glutei e schiena: squat, affondi e ponte

Per quanto riguarda i glutei e la schiena, potete cominciare con degli squat per la tonificazione dei glutei, delle cosce e delle gambe. Mettendo i piedi alla larghezza delle spalle, piegate le ginocchia come se voleste sedervi su una sedia con la schiena dritta. Quindi, scendete formando, con le ginocchia, un angolo a 90 gradi per poi risalire. Completate, quindi, tre serie da circa quindici ripetizioni.

Anche gli affondi possono essere utili ed eseguiti per i glutei, facendo un passo in avanti con una gamba e abbassando il corpo così da formare un angolo retto con le ginocchia. Tornate, quindi, alla posizione iniziale. In questo caso, potete eseguire dodici ripetizioni per gamba in tre serie.

Infine, per rafforzare la schiena e prevenire i dolori, potete ricorrere al ponte sdraiandovi sulla schiena con ginocchia piegate, fianchi sollevati e stringendo i glutei. Mantenete tale posizione per trenta secondi circa in tre serie. Potreste provare anche con il pilates e con la ginnastica dolce.