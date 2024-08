Olio secco per il corpo: proprietà, benefici, tipologie

Questo prodotto per il corpo è un ottimo alleato per la stagione estiva, grazie alle sue numerose proprietà benefiche. Scopriamole tutte.

L’olio secco per il corpo è uno dei prodotti che è davvero impossibile non avere in casa, durante l’estate. Si tratta, infatti, di un perfetto prodotto cosmetico che sta riscuotendo particolare successo sia per le sue proprietà idratanti che per la versatilità.

Si differenzia dagli oli classici che – come sappiamo – risultano particolarmente untuosi sulla pelle, mentre l’olio secco si assorbe velocemente lasciando la pelle morbida e non unta. Scopriamo insieme proprietà, benefici e tipologie dell’olio secco per il corpo.

Olio secco per il corpo che non unge: le proprietà e i benefici per pelle e capelli

L’olio secco per il corpo vanta diverse proprietà e benefici, come la prevenzione della disidratazione cutanea. È, infatti, in grado di prendersi cura della pelle senza risultare pesante ma, anzi, grazie alla texture dry oil si assorbe velocemente, mantenendo la pelle elastica, morbida e idratando, per l’appunto.

L’olio secco per il corpo è ideale in special modo durante l’estate proprio per la sua rapidità di assorbimento, ma anche per la capacità di rigenerare la pelle a livello profondo e per la presenza di Acidi Grassi Omega-3 e Omega-6, che contrastano secchezza e arrossamenti. È, quindi, perfetto da usare in estate quando salsedine, sole e cloro rendono capelli e pelle più secchi.

L’olio secco è utile contro le smagliature ed è in grado di prevenire l’invecchiamento, apportando numerosi benefici anche ai capelli e al cuoio capelluto. I capelli sono resi più morbidi e idratati, mentre è possibile massaggiare il prodotto anche sulla cute prima del lavaggio.

Le varie tipologie come l’olio di cocco

Esistono varie tipologie di olio secco per il corpo. Ci sono, infatti, vari ingredienti come l’olio di cocco come rimedio per le doppie punte che è un purificante eccezionale, oltre che un antinfiammatorio indicato per la pelle grassa o mista, grazie alla presenza di acido iaurico e acido linoleico, tra gli altri. L’olio di cocco può essere utilizzato anche per detergere la pelle eliminando il trucco.

Da non dimenticare, poi, l’olio di Monoï dal profumo dolce. Dalle proprietà emollienti e ricco di antiossidanti, vitamina E e acido ferulico, è idratante, contrasta i radicali liberi e aiuta a mantenere la pelle tonica ed elastica. Infine, da segnalare è anche l’elasticizzante olio di Argan, che previene la formazione di rughe e risulta essere un ottimo antiage per la presenza dell’antiossidante vitamina E.

Non dimenticate che l’olio secco è perfetto anche come scrub corpo e può essere applicato sia sulla pelle asciutta che bagnata. I suoi punti di forza sono, per l’appunto, la capacità di nutrire la pelle e lenire, calmando arrossamenti e irritazioni.