Il micro-bob è un taglio di capelli corto e versatile, perfetto per la stagione autunnale e per diversi tipi di chioma.

L’autunno è la stagione sinonimo del rinnovamento – del look e non – per eccellenza. Con un’atmosfera magica, è caratterizzata da colori avvolgenti e caldi e da nuove tendenze che riguardano anche il mondo della moda e quello dell’hairstyle. Uno dei trend più in voga per i capelli è quello del micro-bob.

Protagonista della stagione autunnale, questo taglio riesce a esprimere modernità ed eleganza. Scopriamo di più sul micro-bob, il trend chic dei capelli per l’autunno.

Micro-bob hair: il taglio di capelli alla francese

Oltre al bob scalato medio e al bob riccio corto, il micro-bob hair o micro-bob alla francese è un taglio sofisticato e corto, che riesce a esprimere modernità ed eleganza. Si tratta di una scelta perfetta per chi cerca un cambiamento di look chic, ma anche un po’ audace. Questo taglio di capelli dona personalità e freschezza a ogni stile, riuscendosi ad adattare a diverse texture dei capelli e forme del viso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da YUKI NAKATANI (@yukistylist)



Per la precisione, si tratta di un caschetto minuscolo dall’allure romantica che si armonizza con i lineamenti, incastonando il viso. Di tendenza nella stagione autunnale, il micro-bob è più corto del classico caschetto. Insomma, è un taglio corto, ma non troppo corto: sta nella via di mezzo. Versatile e protagonista delle passerelle di tutto il mondo, ha il tipico fascino del taglio francese.

Micro-bob haircut: come portarlo e a chi sta bene

In realtà, si tratta di un taglio che – bene o male – tende a tornare prepotentemente ogni anno. Come portarlo? Il micro-bob può essere portato in modo naturale e disordinato, oppure senza scalature e con punte pari (ma cercando di creare un po’ di movimento).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cropped2perfection (@cropped2perfection)



Ma a chi sta bene il micro-bob haircut? È un taglio che si sposa con qualsiasi tipo di capello: è in grado, infatti, di esaltare sia le chiome ricce, ma anche e soprattutto quelle lisce e fini. Il micro-bob può essere portato sia dritto che a tendina o con frangia. Per quanto riguarda la forma del viso, però, questo taglio di capelli starebbe meglio a chi ha un viso allungato e più magro. Infine, con delle ciocche sfilate davanti è possibile incorniciare al meglio il viso.