Bob scalato medio: a chi sta bene e come portarlo secondo la tendenza autunno-inverno

Il bob scalato medio è uno dei tagli di capelli più amati. Adatto praticamente a tutte le donne, è il look perfetto per chi cerca praticità.

Quando si parla di capelli, uno dei tagli più gettonati e versatili è il bob scalato medio. Elegante e moderno, si tratta di un hairstyle in grado di adattarsi a ogni tipo di viso. Amato da moltissime, è l’ideale anche per le donne che desiderano fare un cambiamento audace oppure, semplicemente, dare una svolta al proprio look.

Del resto, i capelli a caschetto sono da sempre un grande classico, quando si parla di tagli. È uno di quei tagli che non passano mai di moda. Sebbene possa essere portato sia lungo che corto, con frangetta o senza, liscio o mosso, il bob scalato è uno dei tagli più richiesti degli ultimi anni.

Il bob medio scalato con o senza frangia per un look perfetto

Il taglio bob scalato con frangia è uno dei più carini, che è possibile avere sia con un taglio caschetto corto che con un caschetto lungo. In linea generale, la frangia è consigliata a chi ha i capelli lisci e setosi, ma anche chi ha dei capelli mossi potrebbe provare con un semplice ciuffo laterale che scende sul viso senza coprire gli occhi.

Ad ogni modo, un caschetto scalato medio sta benissimo – come detto – a chi ha i capelli lisci. La frangia si addice a chi ha un visto rotondo tenendo, però, presente che si tratta della soluzione ideale per chi ha la fronte alta. Il caschetto medio dà, inoltre, modo di raccogliere i capelli come si preferisce.

Il lob – ovvero, invece, il caschetto lungo – è adatto a chi ha la forma del viso più geometrica: indicato per le donne di tutte le età, riesce ad armonizzare qualunque tipo di volto.

Bob medio liscio o mosso per chi ama il caschetto classico

Tra i capelli medi – come detto – il bob medio è uno dei più amati e può essere sia liscio che mosso. Quello liscio sarebbe il classico caschetto, che può anche cadere sulle spalle ed essere senza scalature. Anche in questo caso, si può optare per frangia o meno e per una riga centrale o laterale. Un caschetto classico, comunque, tende a stare bene su tutti i tipi di viso tranne, forse, in chi lo ha particolarmente marcato.

In questo caso, sarebbe meglio optare – al massimo – per un caschetto lungo con onde o capelli mossi, che addolciscano i lineamenti. Conosciuto anche come bob, quindi, questo taglio è indicato per chi ha i tratti sottili. Il wob, ovvero il caschetto mosso – come detto – può essere portato anche in modo spettinato e si può personalizzare in base ai gusti per un tocco sbarazzino.