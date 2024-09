Bob riccio corto: il taglio a caschetto versatile e glam

Il Bob riccio corto è un taglio estremamente versatile e anche molto glam. Il caschetto, infatti, non passa mai di moda.

Il Bob riccio corto è uno dei tagli di capelli più richiesti e amati, in quanto riesce a conferire un’aria sbarazzina e fresca a chi lo sceglie. Questo tipo di taglio è estremamente versatile, oltre ad adattarsi a diversi tipi di capelli e di viso. Chi è in cerca di un cambiamento importante nel proprio look, potrebbe trovare nel Bob riccio corto la soluzione più adatta.

Perfetto per tutte le stagioni e di ispirazione, unisce eleganza e praticità. Scopriamo di più sul taglio a caschetto versatile e glam: il Bob riccio corto.

Bob riccio, il taglio corto dietro a chi sta bene?

Fermo restando che il Bob riccio corto può essere portato in molti modi: ci sono tagli di capelli lisci o ricci ad esempio, così come capelli medi o corti e scalati. Certamente, è un taglio ordinato che risulta anche facile da gestire. Si tratta di un taglio di capelli perfetto per chi ha questi ultimi mossi o ricci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivier Rousteing (@olivier_rousteing)

A questo proposito, il Bob riccio può essere – per l’appunto – portato corto e scalato, con frangia o senza. L’obiettivo è, sempre e comunque, quello di valorizzare il viso. Un Bob riccio corto dietro è, ad esempio, la scelta ideale per chi ha un viso allungato.

Bob riccio medio e scalato

Un Bob riccio medio e scalato è, invece, l’ideale per chi vanta un viso tondo, dato che si crea una sorta di armonia grazie anche alle scalature. Un’altra particolarità è la frangia, che si può portare ondulata e riccia se si desidera in modo tale che i lineamenti si addolciscano. Ma come fare per mantenere il Bob riccio medio scalato o il Bob riccio corto sempre alla perfezione?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da April Kayganich (@_thehalfrican)

È importante che i ricci siano elastici e idratati. Vi basterà utilizzare shampoo, mousse e oli adatti che nutrano adeguatamente i capelli. Infine, per quanto riguarda l’asciugatura, questa è meglio farla con un diffusore e approfittare del fatto che l’aria del phon crea un effetto naturale per i ricci.