L’intrusione nella casa del principe William e di Kate: cosa è accaduto

Nei giorni precedenti al Natale un uomo si sarebbe introdotto nella casa londinese di William e Kate per ben due volte. Una situazione non nuova per la Famiglia Reale inglese.

Non sarebbe infatti la prima volta che i reali inglesi subiscono intrusioni dentro le loro residenze. In passato era accaduto dentro Buckingam Palace, quella era stata una grande violazione tra le mura della più importante residenza dei reali inglesi.

Questo caso risale a 43 anni fa, era infatti il 1982 e Michael Fagan, riuscì ad entrare nella camera da letto della Regina Elisabetta II e a parlarle, ma ci sono stati anche altri episodi recenti, come nel 2019 e nel 2023, di intrusi che hanno scavalcato i cancelli, sebbene non abbiano raggiunto i livelli di sicurezza di Fagan.

Uomo accusato di essere entrato nella residenza di William e Kate a Kensington Palace

Un uomo è stato accusato di essersi introdotto due volte nei giardini di Kensington Palace, la residenza londinese di Kate Middleton e del principe William, nei giorni precedenti a Natale, secondo una dichiarazione della polizia metropolitana ottenuta da PEOPLE.

Il portavoce ha confermato che il trentanovenne Derek Egan è stato accusato di violazione di proprietà privata in un sito protetto e di violazione delle condizioni di libertà su cauzione. “Le accuse si riferiscono agli incidenti di domenica 21 dicembre e martedì 23 dicembre, quando Egan è stato arrestato con l’accusa di violazione di proprietà privata in un sito protetto a Palace Green, Kensington”, ha aggiunto il portavoce.

Sebbene il Principe e la Principessa di Galles utilizzino un’ala del palazzo come residenza londinese, secondo quanto appreso da PEOPLE non erano presenti al momento delle presunte effrazioni. Si ritiene che soggiornassero ad Anmer Hall, la loro casa di campagna privata nella tenuta di Sandringham, durante le vacanze scolastiche dei loro figli. Anche altri membri della famiglia reale vivono a Kensington Palace.

Pochi giorni dopo i presunti incidenti, il Principe e la Principessa, insieme ai loro tre figli, si sono presentati alla funzione religiosa di Natale presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena a Norfolk. Come da tradizione annuale, la famiglia reale si reca in chiesa per salutare il pubblico.

Secondo il quotidiano britannico The Times, Egan è comparso davanti alla Westminster Magistrates’ Court martedì 30 dicembre, dove ha ammesso le accuse. L’udienza è stata successivamente fissata per il 6 gennaio, quando le dichiarazioni di Egan saranno confermate. Il giudice ha affermato, secondo il quotidiano, che l’udienza si terrà in assenza di Egan, “in considerazione del suo comportamento disordinato nei confronti degli ufficiali del tribunale e del tribunale stesso”. Il giudice ha aggiunto: “Non gli concederò la libertà su cauzione perché, se verrà condannato, ci sarà una reale possibilità che gli venga inflitta una pena detentiva”.