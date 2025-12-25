Kate Middleton, il regalo di Natale che sia anche di buon auspicio

La Principessa del Galles Kate Middleton ha fatto un dono che si speri sia anche un segno di buon auspicio per la sua salute

Com’è noto Kate Middleton ha vissuto un periodo molto difficile a causa della sua salute. Ha dovuto affrontare dei cicli di chemioterapia per curare un cancro che le era stato diagnosticato nel gennaio 2024.

Poi a settembre 2024 l’annuncio del termine dei cicli di chemioterapia e a gennaio 2025 quello della remissione della malattia. Per Kate Middleton l’inizio di un nuovo percorso, con la felicità della notizia è anche arrivata una certa consapevolezza.

La Principessa ha dichiarato: “Non sei più necessariamente sotto la responsabilità del team clinico, ma non sei ancora in grado di comportarti normalmente a casa, come forse eri abituato a fare”. Kate Middleton come forma di gratitudine, in favore della sua rinascita, ha fatto un dono significativo.

Il dono di Kate Middleton all’Oak Cancer Centre

Kate Middleton ha donato all’Oak Cancer Centre di Sutton, in Inghilterra, uno degli alberi di Natale utilizzati per il concerto Together at Christmas. Un evento organizzato dalla principessa per il quinto anno, che è ha avuto luogo il 5 dicembre presso l’Abbazia di Westminster. Naturalmente si tratta di un regalo ricco di significato, di gratitudine ma anche in qualche modo un segno di rinascita.

A far presente il bel gesto della Principessa la Royal Marsden NHS Foudation Trust su Instagram che ha condiviso la foto dell’albero e un messaggio: «Grazie a Sua Altezza Reale la Principessa del Galles, patrona congiunta del Royal Marsden insieme a Sua Altezza Reale il Principe del Galles, per aver donato un maestoso albero di Natale durante la cerimonia di canti natalizi Together at Christmas, tenutasi all’Abbazia di Westminster all’inizio di questo mese».

Le decorazioni dell’abete sono state donato e posizionate da Stephen Phair di Premier Plants. È un albero molto grande addobbato con delle decorazioni dai colori molto accesi di rosa, viola e oro. Dopo il percorso molto doloroso affrontato dalla Principessa, lei e il marito avevano deciso di diventare joint patron dell’ospedale.

Kate Middleton aveva fatto già visita all’ospedale nel gennaio 2025, questo per mostrare la sua gratitudine a tutto lo staff che si era preso cura di lei. La Principessa è sempre stata molto impegnata nel sociale e come lei anche William che a sua volta, come già detto in un precedente articolo, ha portato il principe George a cucinare per i senzatetto il pranzo di Natale.