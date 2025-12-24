William e George e la tradizione con Lady Diana: il momento struggente tra padre e figlio

Il principe William e il figlio George portano avanti una sorta di tradizione di famiglia avuta luogo con Lady Diana nel 1993. Un momento davvero commovente e intenso.

Sono passati 32 anni da quando Lady D e il principe William cucinarono per i senzatetto. La tradizione si è ripetuta e dietro ai fornelli c’erano William e il piccolo George.

Il figlio 12enne George ha aiutato il padre William a cucinare in un rifugio per senzatetto. Non uno qualsiasi, ma Passage a Westminster, un ente a cui è molto legata la Royal Family. Il luogo in cui era stato portato anche William da bambino con sua madre Diana che come noto era molto attenta alle cause sociali, ai poveri e alle persone in difficoltà.

Il principe George come suo padre William con Lady Diana

Il principe di Galles ha portato con sé il figlio dodicenne, il principe George, per aiutarlo in un rifugio per senzatetto, così da potergli spiegare com’è la vita dei senzatetto e mostrargli gli sforzi delle organizzazioni che cercano di affrontarlo. Una sorta di passaggio di testimone avvenuto la scorsa settimana, quando George ha aiutato a preparare il pranzo per le persone sostenute da Passage. Il principe George ha firmato un libro dei visitatori utilizzando la stessa pagina firmata da William e da sua nonna Diana nel dicembre 1993.

L’amministratore delegato di Passage, Mick Clarke, ha spiegato alla BBC che il principe George è arrivato mentre stavano preparando il pranzo di Natale pe 150 persone. “In realtà era molto simile a suo padre: voleva solo impegnarsi e aiutare”, ha detto il responsabile dell’ente benefico. “Lo definirei un ragazzo adorabile, e sembrava davvero molto interessato al lavoro che svolgiamo e in particolare a parlare con le persone che hanno usufruito dei nostri servizi”, ha aggiunto.

C’era una certa competizione tra padre e figlio nel preparare il cibo. “William si occupava dei cavoletti di Bruxelles, preparandoli per la cottura a vapore, mentre il principe George aiutava con gli Yorkshire pudding”, ha detto il signor Clarke. Ha descritto la firma del libro con il nome della principessa Diana come un “momento meraviglioso e adorabile, in particolare quando il principe William ha detto a George: ‘Questa è la firma di mia madre. Era la prima volta che mi portava qui'”.

“In realtà è stato come chiudere un cerchio: dal 1993 al 2025, con William che porta con sé George”, ha aggiunto Clarke. Il responsabile dell’ente benefico ha inoltre affermato che sembrava che la famiglia del principe George stesse cercando di mostrare ai propri figli la vita fuori dal palazzo e quanto fosse importante che “i più vulnerabili della società fossero sostenuti e accuditi”.