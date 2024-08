Desigual: le borse bianche in offerta per uno stile glam

Le borse bianche Desigual sono tra le più belle in circolazione. Versatili ed eleganti, si sposano perfettamente con tutti gli stili. Ecco quale scegliere.

Nel mondo della moda, si sa che ogni stagione porta con sé nuovi colori e tendenze. Tra i colori più gettonati per la primavera e l’estate c’è, sicuramente, il bianco. Semplice ma elegante al tempo stesso, richiama un senso di purezza e si sposa, perfettamente, con vari stili.

Essendo un colore neutro, è possibile combinare il bianco facilmente con altri colori, il che lo rende versatile per ogni stagione. Non è raro che le case di moda usino il bianco in collezioni sia estive che invernali. Il look total white è tra i più apprezzati di sempre. Le borse Desigual, ad esempio, si contraddistinguono per il loro stile unico… anche in bianco! Vediamo le borse bianche Desigual in offerta per uno stile glam.

Borse Desigual in offerta: il bianco è protagonista con i fiorellini

Oltre ai costumi più belli per l’estate, Desigual vanta anche delle bellissime borse in bianco, attualmente in offerta ed estremamente raffinate ed eleganti. Se siete in cerca di borse non troppo grandi ma, anzi, piccoline e da portare in giro facilmente, sappiate che il brand spagnolo ci ha pensato. È, ad esempio, disponibile una borsa a tracolla piccola, che si presenta in bianco e con tanti fiorellini rosa stampati sopra. Con stampa floreale, è trapuntata in tessuto e va perfettamente su qualunque tipo di abbigliamento.

I piccoli fiori stampati si presentano con effetto acquerello. Ci sono, poi, uno scomparto, delle tasche interne ed esterne, una chiusura con cerniera e patta magnetica e due manici che si possono rimuovere: una catena e una tracolla regolabile. Leggera, è realizzata in un morbido tessuto. Al momento, è in offerta a 34,97 euro. Si tratta, senza alcun dubbio, di uno dei modelli e colori di tendenza dell’estate.

Borsa bianca con stampa a gocce

Come detto, Desigual ha nel suo catalogo diverse borse in bianco, che possono essere abbinate ai propri outfit con successo: dai jeans alle gonne, passando per i pantaloni e i vestiti più eleganti. Un’altra borsa chic in bianco è quella con la stampa a gocce. Si tratta di una borsa Desigual scontata a 44,97 euro.

La borsa a tracolla, di dimensioni medie, vanta un tessuto dall’effetto pelle che ha stampa drop. Ci sono tasche interne e c’è anche la chiusura con cerniera. La borsa presenta due scomparti e tre manici, tra cui uno corto per usarla come pochette, una catena in metallo per la tracolla e una regolabile più lunga.

L’eleganza e il glamour di una borsa a mano Desigual

Infine, per chi cerca un’eleganza che si adatti anche a un look quotidiano è perfetta la borsa a mano Desigual in bianco, per l’appunto. Disponibile a 39,97 euro, è una borsa piccolina realizzata con un tessuto effetto pelle, oltre che con toppe di diverse texture. Sono presenti anche diverse tasche e manici.

Per quanto riguarda questa borsa, c’è uno scomparto e la chiusura si presenta con cerniera e patta magnetica. I due manici sono removibili: una tracolla lunga e regolabile e un manico corto con borchie. Allora, che ne pensate?