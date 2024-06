Costumi Desigual: ecco i più belli dell’estate 2024

Scopriamo insieme quali sono i modelli top per l’estate che sta arrivando. Questi modelli devi assolutamente averli per essere alla moda.

Le giornate si stanno allungando ed il caldo, in tantissime regioni della nostra penisola inizia a farsi sentire. Ecco quindi che viene la voglia di andare al mare e di sentire quel caldo sulla pelle. E’ anche la stagione perfetta per una bella nuotata al mare. Ma se vogliamo anche essere super alla moda come possiamo fare?

Al caso nostra fa proprio la collezione estiva di costumi dell’amato brand Desigual. I modelli top per i prossimi mesi saranno assolutamente loro. Scopriamoli scorrendo l’articolo.

Costumi Desigual: loro sono perfetti e alla moda

Per questa stagione che attendiamo tutti con grande ansia vogliamo mostrarci al meglio. Indossando anche le fantasie che la faranno da padrone per i prossimi mesi. Il noto marchio di moda riesce anche quest’anno a disegnare modelli che possono adattarsi a tutte le fisicità. Ecco quindi che puoi vedere anche quale indossare con il nostro articolo, costume da bagno come sceglierlo.

Largo spazio ai bikini con il ferretto se abbiamo bisogno di un sostegno per il nostro seno, oppure alle se non è una nostra necessità grande spazio ai bikini a triangolo. I colori che predominano sono sempre molto vivaci. Cambia lo sfondo, che può essere nero, oppure giallo, bianco o verde.

Le fantasie sono un punto di forza del marchio ed ovviamente è impossibile non notarli ma sono davvero bellissime. Ma vediamo alcuni modelli davvero incredibili. Iniziamo con due modelli dallo sfondo nero con due disegni diversi uno a fantasia ed uno con un bellissimo felino colorato. Il costo è, l’uno per l’altro di 79.90 €.

Passiamo poi ad una fantasia leggermente più chiara con uno sfondo sul verde e delle bellissime palme azzurre. In questo caso vi mostriamo un bikini e la sua gonna da abbinare. Come potete vedere questo modello ha le bretelle ma è senza ferretto e con la possibilità di regolare i laccetti al centro del seno. Il costo parte dai 39,95€ dello slip fino ai 59,90€ della gonna che possiamo utilizzare in varie occasioni, oltre che per andare al mare anche per un aperitivo in spiaggia con gli amici.

Ultimi consigli che vi vogliamo dare per quanto riguarda la moda mare di Desigual sono questo trikini ed il suo abito abbinato. Anche in questo caso, possiamo sfruttarlo non solamente come copri costume. Il trikini ha un costo di 79,90€ ma è davvero bellissimo con questo sfondo sul giallo e delle decorazioni colorate. Si annoda al centro con dei laccetti che potete regolare in totale autonomia.

Adesso che conoscete i modelli di punta spetta a voi la decisione finale su cosa indossare al mare!