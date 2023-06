Come scegliere il costume da bagno più giusto per il tuo fisico? Scopri le regole!

Devi acquistare i tuoi nuovi costumi da bagno per la stagione estiva e hai paura di non saper scegliere quello giusto? Sei sulla guida di stile giusta! Scopriamo insieme le regole che nessuno conosce per scegliere il costume da bagno perfetto che ti faccia sentire una sirena!

Ogni anno la stessa storia, ci troviamo davanti allo specchio del nostro negozio di costumi da bagno preferito provando un’infinità di modelli diversi senza trovare quello giusto per noi. E sai il perché? La risposta è semplice: non abbiamo scelto il costume da bagno giusto per il nostro fisico ed esigenze. Quest’anno non commettere lo stesso errore! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna le regole di stile che ti aiuteranno nella ricerca del tuo costume da bagno che ti faccia sentire al top!

Quando arriva la stagione della prova costume noi donne siamo solite correre ai ripari: diete, trattamenti estetici, palestra e quant’altro. Facciamo fatica ad amare il nostro corpo con tutte le nostre sfumature e diversità a causa di prototipi estetici esageratamente magri e inarrivabili che il mondo del fashion e dell’estetica ci propinano.

Il segreto per sentirci bene con noi stesse è proprio imparare ad amarci, a volerci bene e ad accettarci per quello che siamo. Solo così ci sentiremo sempre sicure di noi stesse e forti in ogni momento.

Però, c’è da dire, che l’abbigliamento giusto ci aiuta, ci protegge e ci dona sicurezza. Stessa cosa vale in estate con i costumi da bagno.

Certo è che scegliere il costume da bagno giusto per noi non è una missione semplicissima, sicuramente a causa delle tendenze che cambiano ogni anno e ci spingono ad acquistare modelli alla moda che però non si adattano alla nostra fisicità.

Da oggi cambia tutto, perché su questa guida di stile targata CheDonna vedremo tre modelli di costumi da bagno di tendenza e tre regole di stile per scegliere il costume perfetto per noi che ci faccia sentire una sirena! Siete pronte? Iniziamo!

Costume da bagno: regole e stile! Ecco i tre modelli più di tendenza e la guida per capire quale scegliere!

Bikini sgambato: uno dei modelli più di tendenza per l’estate 2023 in fatto di costume da bagno è il bikini sgambato, composto da un piccolo top senza imbottitura e uno slip a vita alta ma molto sgambato. Sicuramente questo modello è adatto a chi non possiede un seno prosperoso, perché, al contrario si quanto si pensi, il top senza imbottitura e piccolo otticamente farà sembrare il nostro seno più grande. Per quanto riguarda lo slip sgambato si adatta molto bene sia a fisicità esili sia a quelle più curvy, donando sinuosità a chi lo indossa.

Bikini a vita alta: il modello di costume con lo slip a vita alta è perfetto per chi vuole coprire quel rotolino su pancia e fianchi ma è anche perfetto per farci sembrare più alte. Otticamente lo slip a vita alta darà slancio alle nostre gambe facendoci apparire più alte. Adatto a tutte le fisicità e di grande tendenza!

Costume intero: ultimo, ma non per importanza, è il costume intero. Questo oltre ad essere super fashion è anche molto elegante. Perfetto per l’aperitivo al mare con gli amici oppure la gita in barca. Di costumi interi ne esistono moltissimi modelli, però è da prediligere su una fisicità curvy oppure per chi vuole mettere in mostra le proprie forme. Su una fisicità esile è consigliabile un costume intero molto sgambato, per donare movimento e sinuosità al corpo!