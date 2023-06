Dici addio alle bollette salate, con questo trucco risparmi tanti soldi e ti paghi la vacanza!

Vuoi risparmiare i soldi per una vacanza? Con questo trucco potrai farlo in modo molto semplice e veloce!

Viviamo un periodo non molto semplice. Tutto il popolo italiano si trova con i rincari sull’energia elettrica e sul gas. Proprio per questo motivo infatti le bollette che arrivano a casa a volte sono davvero molto salate e si fa difficoltà a risparmiare soldi, figuriamoci a pensare poi di fare una vacanza.

Purtroppo le spese sono sempre molte e quando si tratta di fare sacrifici la cosa che prima fra tutte viene portata indietro è proprio la vacanza estiva o invernale che sia. Un momento di riposo e di relax che quindi è costretto a lasciarci poiché altrimenti non ce la faremmo con le spese.

Si sottovaluta però il valore che ha il riposo soprattutto dopo un anno frenetico di lavoro ed impegni. L’estate non è un momento in cui bisogna stressarsi, bisognerebbe infatti andare in giro, esplorare, rilassarsi e divertirsi. Durante l’anno fra gli impegni lavorativi, le spese della casa, i bambini a scuola o magari i propri figli alle prese con gli studi, son tutte fonti di grande stress ed ansie. Proprio per questo ci vorrebbe sempre una vacanza.

Quando però i soldi non ci sono per poterci andare si perdono le speranze. Non è però detta l’ultima parola. Con questo metodo puoi risparmiare per fare una vacanza!

Risparmia sulle bollette così da poter fare una vacanza. Il metodo è molto semplice!

Quando si tratta di accorgimenti per la casa, ce ne sono davvero molti da seguire. Qui ne trovi uno molto pratico in tal senso. Se invece vuoi proprio una vacanza devi assolutamente seguire questo consiglio.

Il primo passo consiste nel vedere il contratto per il rifornimento di energia elettrica in che modalità si presenta. Se è un contratto di rifornimento energetico a costo fisso o variabile. Qualora il contratto sia a costo fisso allora conviene accertarsi di utilizzare maggiormente l’energia elettrica solo in alcuni momenti di reale urgenza. Bisogna rinunciare a fare più lavatrici al giorno e lavare i capi a mano qualora sia possibile. In tal senso sarebbe di aiuto un lavandino attrezzato per il lavaggio a mano.

Molto più vantaggioso è invece un contratto a costi variabili. In questo caso infatti la cosa che conviene fare di più è utilizzare caldaia e lavatrice negli orari in cui la tariffa è minore. Conviene infatti utilizzare questo tipo di cose nelle fasce orarie che hanno dalle 22:00 alle 6:00 del mattino. Questa fascia oraria infatti permette maggiormente di risparmiare sulla bolletta. Ovviamente però bisogna sapere bene se i costi sono fissi o variabili.

Il contratto a tariffa fissa infatti prevede che a qualsiasi orario si utilizzi i costi sono sempre gli stessi. Il contratto in forma variabile invece è molto più vantaggioso sotto questo punto di vista siccome permette di lavorare su quelle fasce per risparmiare soldi. Facendo sempre così ogni mese sarà possibile mettere una piccola somma da parte e riuscire poi in estate a fare una bella vacanza!