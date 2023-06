Isola dei Famosi, il guadagno esorbitante della Blasi è da capogiro: la cifra da record fa il giro del web.

Ecco la stratosferica cifra che hanno promesso alla Blasi per condurre la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Tra meno di due settimane si concluderà la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, la terza condotta da Ilary Blasi, che fino al 2020 si trovava al timone di un altro grande reality targato Canale cinque. Si tratta ovviamente del Grande Fratello Vip, passato nelle mani di Alfonso Signorini, il quale ha da poco annunciato grandi cambiamenti per la prossima edizione.

Infatti, invece di volti noti dello spettacolo, a partecipare saranno persone sconosciute, tornando un po’ alle origini del reality, che ha lanciato la carriera di numerose persone, come Luca Argentero e Pietro Taricone, che però ci ha lasciato nel 2010 a seguito di un incidente paracadutistico. L’ultima edizione de L’Isoal dei Famosi non è cominciata nel migliore dei modi, soprattutto in termini di ascolti ma anche de vari imprevisti che sono successi in queste settimane. Basti pensare che un totale di 6 naufraghi si sono ritirati, la maggior parte dei quali per motivi di salute o infortunio. Dopo pochi giorni dall’approdo sull’isola Claudia Motta ha abbandonato, seguita subito dopo da Marco Predolin.

Poi è stata la volta di Simone Antolini a tornare in Italia e il compagno Alessandro Paone ha deciso di seguirlo abbandonando il gioco. Anche Fiore Argento ha deciso di non proseguire e l’ultimo a lasciare è stato Paolo Noise, che prima della sua uscita era tra i favoriti alla vittoria. Insomma, questa edizione è stata un vero e proprio massacro e chissà se non assisteremo a qualche altro abbandono visto che ancora mancano due puntate alla finale.

Il compenso di Ilary

Oltre agli abbandoni che hanno segnato la diciassettesima edizione del reality, Mediaset ha esternato la propria insoddisfazione per gli ascolti ottenuti, che non hanno mai raggiunto la quota sperata, al contrario dello scorso anno, quando addirittura Mediaset ha deciso di prolungare il programma a seguito del boom del picco di share.

Ci sono vari fattori che potrebbero aver causato questi risultati, dal cast semi sconosciuto alla stessa conduttrice. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, avrebbe espresso il suo malcontento sull’atteggiamento mostrato dalla Blasi durante le puntate. Sembra quasi non essere interessata e si ha la sensazione che voglia andarsene dallo studio il prima possibile. Questi almeno sono i rumors che stanno circolando, che vedrebbe la quarantaduenne fuori dal ruolo di conduttrice per la prossima edizione, ma ancora non ci sono state dichiarazioni in merito.

Berlusconi si sarebbe lamentato anche dei costi eccessivi visti i risultati portati a casa da L’Isola dei Famosi. In questi è incluso anche il compenso della ex letterina di Passaparola. Si dice che per questa ultima edizione abbia ricevuto un compenso pari a 300 mila euro. Insomma, una bella cifra che potrebbe benissimo non esserle offerta il prossimo anno, sempre a patto che riesca a mantenere il suo ruolo di presentatrice.