Attenzione! Richiamati due prodotti dai supermercati per presenza di parti metalliche

Il Ministero della Salute ha richiamato ben due prodotti per presenza di piccole parti metalliche. Scopri quali sono per evitarli e riportarli indietro.

Poter mangiare con la consapevolezza di apportare dei benefici dal proprio organismo necessita di tutta una serie di micro regole che sono, però, indispensabili.

Oltre alla scelta dei cibi più sani e ricchi di proprietà benefiche è ad esempio molto importante imparare a leggere le etichette e sincerarsi dell’effettiva salubrità di ogni alimento.

Uno step che richiede un attento controllo delle varie allerte alimentarti che escono ogni giorno e che possono aiutarci a riconoscere i cibi potenzialmente pericolosi e da escludere dalla nostra dieta. Un esempio è quanto avvenuto in questi giorni in cui il Ministero della Salute ha deciso di richiamare due prodotti per presenza di piccole parti metalliche. Un problema che arriva poco dopo l’allerta sui popcorn. Altro alimento di uso comune e che, essendo processato, richiede di tutta una serie di controlli che è molto importante effettuare nel modo corretto.

Attenzione: richiamati cibi per presenza di parti metalliche

Ci sono cibi che mangiamo ogni giorno senza neppure immaginare che potrebbero contenere sostanze o oggetti potenzialmente pericolosi. Per fortuna, esistono tutta una serie di controlli che servono a mettere in sicurezza il cibo che entra in commercio e che, nella maggior parte dei casi, evitano problemi davvero spiacevoli.

Un esempio è la recente allerta che riguarda ben due prodotti ritirarti per possibile presenza di piccole parti metalliche.

Uno tra questi è il cheesecake bianco con crumble al cacao della Granarolo.

Si tratta della confezione da 140 g e il lotto da non consumare è lo Y3143D con scadenza il 6 Luglio 2023. Come da dicitura del Ministero della Salute, nel vasetto contenente lo yogurt e, più precisamente, nella parte bianca possono esserci corpi estranei di origine metallica.

Un altro prodotto richiamato è il Tofu Spinaciad a 200 g di Biosapori. Il lotto in questione è il 267 con scadenza al 15 Giugno 2023. In questo caso abbiamo anche il nome del produttore (Taifun-Tofu Gmbh) e lo stabilimento che è quello di Freiburg Bebelstr. Anche in questo caso il motivo del richiamo è la possibile presenza di parti metalliche.

Qualora si avessero in casa questi prodotti, l’invito è quindi quello di non consumarli ma di riportarli presso il punto vendita al fine di ottenere un rimborso o il cambio con un altro prodotto. Seguendo le allerte alimentari, mangiare bene, prendersi cura della propria famiglia e di se stessi è sicuramente molto più semplice.