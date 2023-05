Attenzione ai popcorn! Segnalata allerta per quelli per forno a microonde

Il Ministero della Salute ha recentemente richiamato dei pop corn per forno a microonde. Ecco di quali si tratta.

Quando ci si vuole concedere un momento di relax, i pop corn sono senza alcun dubbio una delle soluzioni più gettonate. Ottimi da gustare mentre si guarda un film, si rivelano perfetti anche durante la lettura di un libro o quando, più semplicemente, si desidera gustare qualcosa di buono da soli o in compagnia degli amici. Tra i tanti tipi in commercio, se escludiamo quelli già pronti in busta, i più amati negli ultimi anni sono i pop corn da forno a microonde. Si tratta, infatti, di confezioni che basta inserire nel microonde per avere subito uno snack caldo, fragrante e buono come quello che si trova al cinema.

Il tutto con la comodità di non sporcare nulla e di fare relativamente in fretta. Questa possibilità, spinge solitamente a fare una certa scorta di questi prodotti. E se anche tu sei tra coloro che ne hanno una discreta quantità in casa, dovresti prestare attenzione.

Il Ministero della Salute ha infatti effettuato un richiamo proprio per dei pop corn da microonde. Dopo aver visto quali sono i tipi di pasta da evitare per star bene, ecco quindi i pop corn da riportare subito indietro!

Allerta alimentare per pop corn per forno a microonde

Se anche tu sei solita gustare i pop corn da microonde, è giunto il momento di controllare quelli che hai in casa. Una recente allerta ha infatti portato al richiamo di un prodotto molto usato e con un’elevata concentrazione di pesticidi al suo interno. Il prodotto in questione è quello della Nezin, marchio prodotto da Liven S.A.U.

A seguire tutte le informazioni:

Marchio: NEZIN

Lotto di produzione: 22336

Sede dello stabilimento: P.I. La Valldan c/Germans Farguel 117 – 08600 Berga, Barcelona (Spain)

Tipo di prodotto: confezione da 3 per 100 grammi

Il motivo del richiamo è, come già accennato, la presenza di pesticidi in misura superiore a quanto permesso dal regolamento 396/2005

Se sei in possesso di questi popcorn, dovresti quindi evitarne il consumo e renderli presso il punto vendita che disporrà un rimborso o un cambio con un prodotto idoneo al consumo.

Avere a cura la propria salute passa anche dalla consapevolezza di ciò che si mangia e che si porta in tavola ogni giorno e, come in questo caso, di ciò che non va assolutamente mangiato perché non idoneo al consumo.