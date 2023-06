Maria De Filippi, rapporto speciale con il figlio Gabriele ma perché non ha avuto figli naturali?

Maria De Filippi ha un rapporto speciale con il figlio Gabriele, ma perché non ha mai avuto figli naturali? Svelata la verità.

Maria De Filippi ha un rapporto unico e speciale con il figlio Gabriele che ha adottato con il marito Maurizio Costanzo, scomparso a febbraio 2023. La conduttrice ha sempre protetto la propria privacy e soprattutto quella di Gabriele di cui ha cominciato a parlare solo negli ultimi anni. Oggi, Gabriele è un giovane uomo che lavora nella società di famiglia, La Fascino e che il pubblico ha visto sempre accanto alla madre durante i funerali del padre Maurizio Costanzo.

Pur avendo scelto di lavorare nel mondo della televisione, ha deciso di seguire una strada diversa da quella dei genitori preferendo restare dietro le quinte. Orgogliosa dell’uomo che è diventato Gabriele, la De Filippi è una mamma serena e felice, ma perché la conduttrice non ha mai avuto figli naturali?

Maria De Filippi e la maternità: ecco perché non ha avuto figli naturali

Maria De Filippi ha conosciuto Gabriele quando era poco più che un bambino. Dopo il primo incontro, la conduttrice si è innamorata di quel bambino che ha immediatamente sentito suo fino ad arrivare all’adozione. Un gesto che ha cambiato totalmente la vita della conduttrice che, ad oggi, lo considera il gesto più bello che abbia mai fatto.

L’arrivo di Gabriele in famiglia ha cambiato totalmente la vita della conduttrice che ha cominciato a dividersi tra vita privata e professionale. “È stata una cosa che volevo fare da tempo – ha dichiarato in una vecchia intervista. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura”.

La presenza di Gabriele è stata importante per la conduttrice dopo la morte di Maurizio Costanzo. La De Filippi è immediatamente al lavoro dopo il lutto grazie al sostegno del figlio che non l’ha mai lasciata sola. L’adozione, per la conduttrice, è stato un grande gesto d’amore che rifarebbe ad occhi chiusi.

Un amore unico quello che la De Filippi prova per il figlio Gabriele: “Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto. Quando adotti un figlio non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco”, le parole della conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2018.