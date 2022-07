Gli abiti estivi che dovrai indossare al mare e in città sono proprio questi

Gli abiti estivi più in voga del momento di possono indossare sia al mare che in città, o addirittura in ufficio! Non sai quale modello scegliere e come indossarlo? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà tutti i segreti del mestiere!

Siamo ufficialmente giunti alla metà della stagione più calda dell’anno: l’estate. Nonostante ciò facciamo ancora difficoltà a trovare la mise perfetta per le nostre giornate, che siano al mare, in centro città o in ufficio. Se questo è il vostro problema ricorrente siete sulla guida di stile giusta, perché scopriremo insieme come scegliere l’abito estivo più adatto alle vostre esigenze!

In estate ogni giorno stessa storia. Ci svegliamo la mattina apriamo l’armadio e guardiamo nel vuoto a quell’universo non ancora ben definito che è il nostro armadio ripetendo solo e un unica frase nella nostra testa: “fa caldo, cosa mi metto?”.

Alla fine non facciamo che riutilizzare quella maglietta, perché è leggera, e quel pantalone, perché comodo. Ma non ci guardiamo neanche allo specchio perché già sappiamo che la nostra mise non è delle più fashion. In tutti i casi abbiamo risolto il nostro problema del giorno: trovare l’outfit leggero che ci renderà comode le giornate.

Ma una vera fashion lover che si rispetti trova il modo di essere al passo con le tendenze anche davanti alle intemperie peggiori. Quindi? Come risolvere? Con questa guida di stile targata CheDonna!

Oggi infatti vedremo com’è facile realizzare outfit trendy alla moda ma che soprattutto siano comodi e leggeri.

E allora iniziamo! Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e sveliamo il segreto dell’estate: gli abiti estivi!

Gli abiti estivi sono trendy ma anche il vostro salvavita fashion! Ecco quali dovrai scegliere in base alle tue esigenze!

Prima di tutto dobbiamo capire qual è il nostro stile di vita. Di cosa abbiamo bisogno. Abiti leggeri e colorati per il mare, vestiti trendy per la vacanza in una capitale europea, oppure outfit comodi per l’ufficio. Una volta aver chiaro questo, non vi resta che scegliere gli abiti estivi che più vi piacciono!

I modelli più in voga di vestiti estivi per il 2022 sono questi, tutti adatti a diverse occasioni e fisicità:

abito floreale midi: può essere sia aderente che largo, midi o lungo fino alle caviglie, ma di certo dovrà essere floreale. L’abito lungo estivo floreale è perfetto per tutte le fisicità e adatto dalla passeggiata in centro, alla cerimonia estiva, fino all’aperitivo con le amiche. Non deve mancare nel nostro guardaroba.

può essere sia aderente che largo, midi o lungo fino alle caviglie, ma di certo dovrà essere floreale. L’abito lungo estivo floreale è perfetto per tutte le fisicità e adatto dalla passeggiata in centro, alla cerimonia estiva, fino all’aperitivo con le amiche. Non deve mancare nel nostro guardaroba. a palloncino: esiste un modello di abito che è sempre esistito, ma che da pochi anni ha preso una connotazione chic. Stiamo parlando dell’abito di cotone a palloncino. Da scegliere dei colori neutri, come il beige o il camel, ed è perfetto per le giornate più calde in ufficio.

esiste un modello di abito che è sempre esistito, ma che da pochi anni ha preso una connotazione chic. Stiamo parlando dell’abito di cotone a palloncino. Da scegliere dei colori neutri, come il beige o il camel, ed è perfetto per le giornate più calde in ufficio. abito cut-out: in genere aderente e in maglina, l’abito cut-out è la novità degli ultimi due anni. Lo hanno indossato tutte, da Giulia de Lellis a Chiara Ferragni. Ottimo per le serate in disco o sulla spiaggia. Non possiamo andare in vacanza senza almeno un abito cut-out. A proposito, La tuta cut out della Ferragni sta bene anche sulle curve: provare per credere!

Adesso che conoscete tutte le novità in fatto di vestiti non resta che scegliere quello che più si addice alle vostre esigenze, realizzare un outfit con i fiocchi e vivere le vostre giornate. Perché con l’outfit giusto non temerete più niente e nessuno!