Per rendere l’attesa del Natale più speciale, Notino offre una selezione di calendari dell’Avvento beauty ricchi di sorprese profumate e di prodotti skincare e make-up di alta qualità.

La tradizione dei calendari dell’Avvento beauty è diventata un appuntamento imperdibile per le appassionate di make-up e skincare: una vera e propria esperienza di bellezza quotidiana che rende ancora più magico il count-down al 25 dicembre. Ogni finestrella racchiude una piccola sorpresa: prodotti esclusivi, mini taglie e accessori. Notino ha pensato di rendere l’attesa del Natale più speciale per tutte le beauty addicted con i suoi esclusivi calendari dell’Avvento beauty.

Ogni giorno una nuova sorpresa attende dietro a una delle caselle numerate. Dai prodotti skincare al make-up agli accessori per la cura del corpo. Ma anche profumi selezionati dai migliori brand, e perfetti per coccolare sé stessi o sorprendere qualcuno di speciale. Scopriamo insieme alcune tra le tante proposte che trovi da Notino per Natale 2024.

Notino, i calendario dell’Avvento 2024

Il calendario dell’Avvento Notino è perfetto per chi desidera un mix vario e di alta qualità tra i must-have della bellezza e della cura personale. Perfetto per arricchire le giornate prenatalizie, questo calendario offre 25 prodotti che spaziano dal trucco alle creme fino alla cura dei capelli.

Ogni finestrella racchiude un prodotto selezionato per soddisfare ogni esigenza: ombretti, mascara, matite per occhi, smalti e illuminanti. Per la skincare troviamo maschere per il viso, creme per occhi e labbra e sieri antirughe, ideali per una pelle sempre radiosa. Tra i prodotti anche un siero nutriente per capelli secchi e danneggiati, per prendersi cura anche delle chiome più esigenti.

Notino Advent Calendar 2024 Korean Beauty

Il calendario dell’Avvento Korean Beauty in vendita da Notino è la scelta ideale per chi sogna una pelle luminosa e perfetta. Dedicato alla celebre skincare coreana questo calendario include 25 prodotti che guidano alla scoperta delle formule avanzate e della filosofia di bellezza orientale.

Tra i prodotti trovano spazio sieri, creme idratanti, maschere in tessuto e detergenti, tutti mirati a nutrire e a riequilibrare la pelle in profondità. Non mancano shampoo e trattamenti per capelli, che completano una routine coreana completa. Con un prezzo di vendita di 175 euro e un valore complessivo di 360 euro, è un investimento per chi desidera portare la propria skincare a un livello superiore.

Makeup Revolution Xmass 2024 Advent Calendar: un mondo di colori

Il calendario dell’Avvento beauty Makeup Revolution Xmass 2024 è pensato per chi ama giocare con il make-up e osare ogni giorno un look diverso. Questo calendario include 24 prodotti per il trucco tra rossetti, lucidalabbra, palette di ombretti, eyeliner e blush, insieme a indispensabili accessori come pennelli e spugnette per fondotinta.

La varietà di prodotti permette di creare make-up completi, dal nude look al glamour, grazie a tonalità e texture adatte a ogni occasione. Tra gli highlight di questo calendario ci sono il lucidalabbra brillante e i blush in polvere e liquidi, ideali per enfatizzare il viso e creare punti luce. Questo è il calendario perfetto per chi ama sperimentare e avere sempre a portata di mano gli strumenti del make-up.

Calendari dell’Avvento Notino: Lumene 24 Nordic Beauty Secrets

Ispirato alla purezza e alla freschezza della natura scandinava, il calendario dell’Avvento beauty Lumene 24 Nordic Beauty Secrets è una celebrazione della bellezza nordica. Con 24 sorprese che comprendono tutto il necessario per una routine skincare completa, questo calendario è perfetto per chi desidera prendersi cura della propria pelle in modo delicato ma efficace.

I prodotti, realizzati con ingredienti naturali, offrono idratazione e protezione: sieri, creme idratanti, esfolianti e prodotti per la pulizia del viso regalano alla pelle morbidezza e luminosità, mentre il mascara e i primer viso aggiungono un tocco di freschezza ai look quotidiani. Ideale per chi ricerca prodotti di qualità e delicati.

Neonail Glamorous Wonderland: Il calendario dell’Avvento per mani perfette

Per le amanti della manicure perfetta e degli effetti glamour, tra i calendari dell’Avvento beauty in vendita da Notino trovi una vera chicca: il Neonail Glamorous Wonderland. Dedicato al mondo della nail art, questo calendario contiene 24 prodotti, tra cui smalti UV Gel in edizione limitata, basi per unghie, smalti coprenti glitterati e decorazioni come polveri glitterate e nail art zirconi.

Include anche prodotti speciali come il balsamo per labbra e guance e un mini mascara che completano una selezione pensata per chi ama il dettaglio in ogni look. Il Neonail Glamorous Wonderland permette di provare ogni giorno nuovi stili per le unghie, dalla classica manicure agli effetti più originali perfetti per la manicure delle feste.

Questi sono solo alcuni dei calendari dell’Avvento Notino 2024 per chi desidera rendere il periodo prenatalizio ancora più emozionante. Ogni proposta è pensata per regalare momenti di benessere e scoperta e soddisfa tutte le sfaccettature della beauty routine. Dai prodotti per la skincare e il make-up fino alla cura delle unghie ogni calendario offre una selezione di alto livello, arricchendo l’attesa del Natale con tocchi di lusso e di piacere quotidiano. Scegliere un calendario Notino significa regalarsi un piccolo rito di bellezza giornaliero, rendendo l’Avvento un momento di coccole e attenzioni uniche!