3 profumi in offerta su Notino da aggiungere alla tua collezione

Su Notino, è possibile trovare diversi profumi in offerta, a prezzi davvero vantaggiosi. Si tratta di fragranze amatissime da collezione.

Notino è uno dei principali siti in cui è possibile trovare prodotti di bellezza a prezzi bassi e convenienti. Chi è in cerca di un profumo perfetto per esprimere la propria personalità può, certamente, scegliere tra i tanti profumi disponibili.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le fragranze presenti e tutte imperdibili. È, quindi, l’occasione perfetta per rinnovare la propria collezione. Scopriamo alcuni profumi in offerta su Notino.

Profumi originali a prezzi bassissimi: Narciso Rodriguez For Her

Narciso Rodriguez For Her è uno dei profumi donna disponibili su Notino. Essenziale e semplice, rispecchia eleganza e femminilità. Al centro dell’Eau de Parfum, c’è un profumo floreale e muschiato che dona una sensazione di armonia e sensualità.

Raffinato e pulito, si adatta a qualunque occasione e racchiude note di ambra, patchouli, pesca e rosa in fiore. Dalla naturale eleganza, Narciso Rodriguez For Her ricorda il profumo della pelle nuda. Anche la confezione ricorda quest’ultima, con il suo colore rosa.

Avon Far Away, tra i profumi per donna in offerta su Notino

Avon Far Away è tra i profumi per donna in offerta su Notino, tra i negozi economici online. La fragranza di questo profumo include un tocco di vaniglia, ma anche di gelsomino e fresia. Dal gusto orientale, si tratta di un profumo adatto alle occasioni serali.

Il flacone è di una bellissima forma tondeggiante, con un tappo elegante e di colore rosa davvero irresistibile. Si tratta di quello che è considerato il profumo numero uno di Avon, essendo molto amato dalle donne.

Carolina Herrera Good Girl Blush, la fragranza che rispecchia il tuo stile

Infine, c’è Carolina Herrera Good Girl Blush, una fragranza che esprime femminilità con la sua esplosione floreale ricca di contrasti. Questo profumo riesce a incarnare una donna romantica e forte, ma anche estremamente gentile. La bottiglietta del profumo è a forma di scarpa con tacco (le scarpe, del resto, sono un’altra passione del mondo femminile).

Con mandarino, bergamotto e olio di mandorle, Carolina Herrera Good Girl Blush è un profumo 100% vegano ed è realizzato con ingredienti sostenibili. Sono presenti anche fave di Tonka e delle note di vaniglia. Come lasciarsi sfuggire il profumo a forma di scarpa décolleté in colore rosa cipria e tacco a spillo dorato?