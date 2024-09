Esistono ingredienti naturali che possono essere utilizzati per preparare una maschera fai da te per capelli secchi e crespi.

I capelli secchi e crespi possono rappresentare una vera e propria sfida per quello che riguarda la chioma. A influenzare la salute dei capelli sono, spesso, fattori come l’inquinamento, lo stress, trattamenti chimici, raggi solari – soprattutto, dopo la stagione estiva – phon, piastra, lavaggi frequenti, carenze vitaminiche e chi più ne ha più ne metta.

Fortunatamente, se è vero che non esiste una maschera per capelli fai da te miracolosa, è altrettanto vero che un impacco per capelli secchi e crespi è sempre utile per ridare nuova vita al cuoio capelluto. Scopriamo insieme qual è la migliore maschera per capelli secchi e crespi fai da te, così da evitare di acquistare prodotti con sostanze chimiche aggressive.

Maschera per capelli secchi e crespi fatta in casa: olio di cocco

Un’ottima maschera per capelli secchi e crespi fatta in casa può essere preparata semplicemente ricorrendo a ingredienti naturali e semplici, in grado di nutrire il capello, restituire lucentezza, idratare e riparare: non è raro, infatti, che anche le punte si spezzino più facilmente e che i capelli perdano volume. La maschera all’olio di cocco è la migliore per idratare e riparare i capelli in profondità.

Dalle straordinarie proprietà nutrienti e idratanti, l’olio di cocco penetra a fondo riparando i danni e lasciando i capelli lucenti e morbidi. Per la preparazione della maschera, basta riscaldare dell’olio di cocco e applicarlo sui capelli asciutti, aiutandosi con un pettine. Lasciate in posa per una notte, se potete – indossando una cuffia – o almeno mezz’ora e risciacquate. Potete fare l’impacco anche una volta a settimana.

Maschere fai da te semplici e idratanti per capelli rovinati

È possibile preparare una maschera per capelli fai da te all’olio di oliva e zucchero di canna: quest’ultimo, infatti, aiuta l’eliminazione delle cellule morte del cuoio capelluto. L’olio di oliva è, invece, considerato un balsamo naturale sia per capelli ricci che capelli lisci. Mescolate, quindi, due cucchiai di zucchero di canna con un cucchiaio di olio d’oliva e applicate la maschera, lasciandola riposare per venti minuti circa prima di risciacquare.

Da provare è anche una maschera all’avocado che idrata, protegge e dona lucentezza ai capelli, grazie alla sua ricchezza in vitamine e sali minerali. Schiacciate della polpa di avocado – il frutto deve essere maturo – e mescolatela con due cucchiai di miele. Una volta fatto ciò, applicate sui capelli umidi, massaggiando e lasciando agire per circa mezz’ora prima di risciacquare.