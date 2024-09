Addio capelli crespi, benvenuto volume! Scopri tra le ultime tendenze i tagli medi più adatti ai capelli ricci per valorizzare al massimo la tua chioma.

I capelli ricci hanno un fascino innegabile, ma richiedono una cura speciale. È un po’ come avere un tesoro: avere una chioma riccia è bellissimo, ma è anche un po’ difficile da gestire. Oltre a seguire i nostri consigli per riccioli perfetti, anche scegliere il taglio giusto è fondamentale per valorizzarli al massimo.

Fortunatamente ci sono alcuni tagli medi super trendy per capelli ricci che ti aiuteranno a sfoggiare un look da urlo, unico e sofisticato. In questo articolo ti sveliamo quali sono i tagli perfetti per i tuoi ricci, versatili e alla moda, per esaltare la loro bellezza naturale.

Tagli medi per capelli ricci: il curly bob

Il bob è uno dei tagli medi più versatili e amati, e nella sua versione per capelli ricci acquista un fascino tutto particolare. Un bob riccio può essere realizzato in diverse varianti, come il bob scalato, che aggiunge volume e movimento, o il bob asimmetrico, più moderno e audace. Tra le tendenze attuali c’è anche il bob con frangia, che incornicia il viso in modo affascinante e giovanile. L’uso di tecniche di colorazione come il balayage o le méches può accentuare ulteriormente i ricci, creando un effetto luminoso e dinamico.

Per mantenere un bob riccio in ottime condizioni è fondamentale utilizzare prodotti specifici per ricci soffici e lucenti, come shampoo e balsami idratanti, oltre a trattamenti leave-in per definire i ricci e ridurre il frizz. Non dimenticare di considerare la manutenzione del taglio. I capelli ricci tendono a crescere in modo diverso rispetto ai capelli lisci e necessitano di cure adeguate per mantenere la forma e la lunghezza desiderate.

Shag riccio, un look sbarazzino

Lo shag è un taglio scalato e sfilato, perfetto per chi ama uno stile più disinvolto e dinamico. Questo taglio, caratterizzato da diverse lunghezze sovrapposte, dona movimento e leggerezza ai capelli ricci, evitando il rischio di un look troppo rigido o strutturato. La stratificazione dei capelli permette di distribuire il volume in modo uniforme, rendendo lo shag un taglio ideale per chi ha riccioli molto fitti o pesanti.

Un altro vantaggio dello shag è la sua versatilità: si adatta sia ai ricci più stretti che a quelli più larghi. La frangia, che spesso accompagna questo taglio, può essere personalizzata a seconda delle preferenze: corta e sfilata per un look rock, oppure più lunga e morbida per uno stile boho-chic.

Lob, uno dei tagli medi più raffinati per capelli ricci

Il lob (o long bob) è la versione più lunga del classico bob, ed è uno dei tagli medi più belli per chi ha i capelli ricci. Questo taglio, che solitamente si ferma all’altezza delle spalle o leggermente più in basso, permette di mantenere una certa lunghezza senza rinunciare alla freschezza di un taglio medio.

Il lob riesce a valorizzare i ricci in modo naturale e regala un aspetto sofisticato e allo stesso tempo curato. Anche in questo caso, la sfilatura delle punte è essenziale per evitare un eccesso di volume nella parte inferiore, mentre una leggera scalatura può aiutare a dare più definizione ai ricci. Chi desidera un look più audace può aggiungere una frangia laterale o a tendina, che si integra perfettamente con le onde naturali dei capelli.

Taglio layered morbido

Il taglio a strati morbidi è ideale per chi cerca un equilibrio tra volume e definizione. Questo stile, che si adatta perfettamente ai capelli ricci, prevede una stratificazione delicata che dona movimento senza compromettere la forma complessiva del taglio. Gli strati, infatti, devono essere ben calibrati per evitare di creare un effetto troppo scalato, che potrebbe rendere difficile la gestione quotidiana dei ricci.

È uno dei tagli medi che funzionano meglio sui capelli ricci perché ne esalta la texture naturale senza però appesantire il look. Per una maggiore definizione si può optare per una frangia leggera che aggiunge un tocco di freschezza al viso senza risultare invadente.

Il French bob, un taglio chic e di tendenza per capelli ricci

Il taglio medio per capelli ricci alla francese, noto anche come French bob, è una tendenza molto apprezzata per il suo stile elegante e versatile. Questo tipo di taglio si caratterizza per una lunghezza che generalmente arriva all’altezza della mascella o poco più sotto, con una forma che incornicia il viso.

È uno dei tagli ideali per capelli ricci medi o corti perché permette di mantenere i riccioli ben definiti senza appesantire la chioma.

Può essere portato con una frangia leggera, dritta o leggermente sfilata, da adattare a seconda della forma del viso. Il French bob è adatto a diverse occasioni, dal look casual a quello più elegante, e può essere facilmente personalizzato con prodotti per lo styling per enfatizzare i ricci.

Come vedi, se hai i capelli ricci puoi scegliere tra tanti tagli medi, da quelli più classici e puliti a quelli più dinamici e sbarazzini. L’importante è trovare uno stile che non solo ne esalti la bellezza naturale, ma che sia anche facile da gestire e adatto alla tua personalità. Con un po’ di attenzione e la guida di un parrucchiere esperto i capelli ricci possono diventare i protagonisti di un look sofisticato e senza tempo.