Il calendario dell’Avvento beauty accompagna il countdown natalizio con make-up, skincare e haircare: i migliori per vivere in bellezza il Natale 2024.

L’attesa del Natale non è mai stata così entusiasmante per gli appassionati di bellezza! Se stai cercando un’idea regalo perfetta, un calendario dell’Avvento beauty è la scelta giusta per stupire ogni giorno con sorprese a tema make-up, skincare e haircare e rendere speciale il countdown verso le festività.

Dai lussuosi ai più accessibili, ecco una selezione dei migliori calendari dell’Avvento beauty 2024 per vivere ogni giorno l’emozione di aprire una nuova casella e scoprire un piccolo tesoro. Attraverso questi preziosi scrigni possiamo provare prodotti nuovi, coccolarci con trattamenti di alta qualità e celebrare l’attesa del Natale con un pizzico di magia!

Calendario dell’Avvento beauty di lusso

I calendari dell’Avvento Beauty di lusso sono un modo splendido per rendere l’attesa del Natale ancora più speciale. Questi calendari racchiudono una selezione di prodotti esclusivi e di alta qualità. Dalle mini taglie di profumi iconici ai prodotti più amati per la skincare routine, fino ai lussuosi make-up. Perfetto per chi ama il mondo della bellezza o per chi vuole scoprire nuove chicche beauty, un calendario dell’Avvento di lusso offre un’esperienza di festa unica e glamour.

Dior Le 30 Montaigne Advent Calendar

Un gioiello che evoca la storica sede di Dior al 30 di Avenue Montaigne, questo calendario è una sinfonia dorata di decorazioni floreali e simboli parigini, ideata dall’artista Pietro Ruffo.

Ogni casella racchiude una delle meraviglie della Maison Dior: dalle iconiche fragranze della Maison ai prodotti make-up, fino a sofisticati trattamenti per la pelle e candele profumate. È la scelta perfetta per chi desidera un regalo davvero unico e senza tempo.

Calendario dell’Avvento YSL Beauty 2024

Ogni casella del calendario dell’Avvento Yves Saint Laurent Beauty racchiude una sorpresa esclusiva, dalle fragranze iconiche ai prodotti make-up più desiderati, fino ai trattamenti skincare essenziali della maison. Il calendario propone una selezione di profumi intramontabili, rossetti intensi e coccole nutrienti per la pelle, studiati per arricchire la routine di bellezza di chi lo riceve.

Confezionato in un raffinato cofanetto dorato, impreziosito da un motivo a stella alpina oversize, questo calendario dell’Avvento è pensato per essere il dono perfetto, che sia per un regalo personale o per qualcuno di speciale. Ogni giorno, una nuova scoperta tra i prodotti iconici di YSL accompagna il countdown natalizio, trasformando l’attesa in un’esperienza di pura eleganza e bellezza.

Armani Beauty Advent Calendar

Elegante e sostenibile, il calendario di Armani per il 2024 contiene otto prodotti full-size, 15 miniature e un regalo speciale, racchiusi in una raffinata scatola rossa decorata con dettagli dorati.

Dedicato agli amanti della bellezza consapevole, è un concentrato di profumi, make-up e skincare dal design senza plastica e pensato per essere riutilizzato. Un cofanetto couture che celebra la tradizione natalizia in grande stile.

Calendario dell’Avvento beauty, i migliori a prezzo accessibile

Anche chi ha un budget limitato può trovare un calendario dell’Avvento beauty con prodotti skincare viso e corpo o make-up di qualità, per vivere la magia del Natale in bellezza ma senza spendere troppo. Vediamone alcuni.

Douglas Skin Focus Luxury Advent Calendar

Il calendario di Douglas è un tuffo nel mondo del benessere e della bellezza. Racchiude 24 prodotti di skincare, haircare e make-up tra i must-have delle linee Douglas Home Spa, Naturals, e Beautiful Stories.

La scatola blu notte racchiude piccoli alleati per la bellezza e il relax. È un’ottima scelta per chi cerca prodotti di alta qualità senza spendere una fortuna, ma desidera una sorpresa beauty al giorno per tutto dicembre.

Sephora Collection Moving Lights

Sephora Collection ha ideato un calendario all’insegna della sostenibilità, realizzato in cartone da foreste gestite responsabilmente. Ogni casella contiene una selezione di prodotti viso, corpo e capelli, perfetti per chi vuole dedicarsi alla cura di sé in modo consapevole.

Questo calendario è un regalo ideale per chi cerca praticità e innovazione a un prezzo contenuto, con un occhio di riguardo per l’ambiente.

Essence Make My Heart Sparkle

Con un design che ricorda un paesaggio innevato, il calendario di Essence include 24 prodotti make-up, tra cui illuminanti e lucidalabbra per creare look scintillanti per le feste.

È pensato per chi ama sperimentare con il make-up senza spendere troppo, ma non vuole rinunciare alla qualità e a un packaging curato. Un’ottima scelta per gli appassionati di make-up low-cost che cercano un tocco di glamour per le festività.

Calendario dell’Avvento per la Nail Art

Perfetto per chi ama la nail art, il calendario Le Mini Macaron 12 Days of Nails include 12 caselle ricche di prodotti per una manicure impeccabile, con smalti e accessori per un look semipermanente in perfetto stile natalizio.

La confezione è graziosa e colorata, e i prodotti sono pensati per accompagnare chi ama prendersi cura delle proprie unghie. Un piccolo scrigno che permette di regalare e regalarsi un anno di nail art impeccabili.

Calendario dell’Avvento beauty per ogni gusto

Per chi desidera una skincare delicata e sensoriale, il calendario dell’Avvento di Nuxe racchiude i prodotti best-seller del brand francese, incluso il famoso Huile Prodigieuse, in versione speciale e in limited edition.

Ogni casella regala un momento di benessere. Prodotti per viso, corpo e capelli, tutti ispirati al mondo naturale e ideali per chi cerca un Natale all’insegna della bellezza e del relax.

Con un mix di make-up, skincare e haircare, il calendario dell’Avvento beauty di L’Oréal Paris offre 24 sorprese. Dai rossetti ai mascara, passando per le maschere viso e i trattamenti capelli.

Con una varietà di prodotti full-size, è perfetto per chi ama cambiare look e desidera una beauty routine completa. È l’ideale per chi vuole festeggiare il Natale con prodotti pratici e di tendenza a un prezzo accessibile.