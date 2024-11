Il Berry make-up è perfetto per vivere un autunno caldo, grazie alle nuance avvolgenti che si ispirano ai frutti di bosco.

Il Berry make-up è la nuova tendenza dell’autunno che sta, letteralmente, conquistando tutti gli appassionati del mondo beauty. Si tratta, infatti, di una tipologia di colore in grado di esaltare la carnagione con toni avvolgenti e caldi, sposandosi alla perfezione con la stagione autunnale e anche con la stagione invernale.

È un colore chiaramente ispirato ai frutti di bosco, con le sue sfumature rosate, morbide e anche con dei viola più intensi. Elegante e raffinato, si adatta a qualunque look. Scopriamo di più sul Berry make-up, la tendenza beauty perfetta per un autunno caldo e avvolgente.

Berry make-up, il trucco autunnale legato alla natura del bosco: blush, labbra e occhi



Sofisticato e naturale, il Berry make-up è il vero protagonista del momento, in quanto perfettamente in linea con il mood autunnale e il mood invernale. Si tratta di un make-up indicato sia per look romantici che look audaci. Insomma, un vero must senza se e senza ma! Parlando di blush, la tinta lampone sugli zigomi è ideale per la realizzazione di un beauty look amante – se così si può dire – degli anni Ottanta. È indicata, in special modo, per incarnati scuri, ma anche quelli più chiari possono osare per un mood romantico e caldo.



Le labbra color Berry, dal finish opaco, sono ciò che stavate aspettando! Pensate ai rossetti luminosi e ai lip balm, oppure all’applicazione di un gloss trasparente sopra un rossetto matte. Cosa c’è di più elegante? Le nuance che vanno per la maggiore sono mora, prugne, bordeaux, uva, vinaccia e lampone.



Che dire, poi, degli occhi? Le nuance del sottobosco valorizzano occhi verdi, marroni e azzurri. Potreste applicare l’ombretto con i polpastrelli, sfumando il colore con le dita. Ribes, more, mirtilli e lamponi donano eleganza e profondità allo sguardo. Potrete, in ogni caso, scegliere la nuance più adatta – dal violaceo al prugna, passando per il lampone e altri come un Golden Berry make-up o una palette Rose Berry – a seconda del vostro incarnato, così da trovare la soluzione perfetta per voi.

Beauty Berry make-up: il total look per brillare



Un total look, in questo caso, esalterebbe maggiormente la bellezza naturale grazie al tocco sofisticato e vibrante. Si tratta di sfumature che riescono a creare, insieme, un effetto luminoso. Si potrebbe procedere con un tocco di blush, osando di più con occhi e labbra.



Il beauty Berry make-up è perfetto per chi ama i look sofisticati, ma allo stesso tempo energici, è l’ideale per diverse occasioni: dal tempo libero alle serate speciali senza mai passare inosservate. Infine, il consiglio è quello di mescolare varie nuance, optando per finish diversi. Scoprite anche le altre tendenze make-up dell’autunno-inverno, come quelle degli ombretti.