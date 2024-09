Scopri tutte le ultime tendenze make up dell’autunno inverno 2024 e trova l’ispirazione per valorizzare il tuo viso con i colori e le texture più in voga.

Si avvicina la stagione autunno inverno 2024 e, come accade per le tendenze moda, anche il mondo del make up ci porta tante novità e ispirazioni da copiare per i beauty look della stagione fredda. Le passerelle delle settimane della moda e i recenti red carpet ci hanno dato un assaggio delle tendenze make up che domineranno il prossimo autunno inverno. Il filo conduttore sembra essere chiaro: pelle luminosa, occhi definiti e labbra audaci.

Il trucco per l’autunno inverno 2024 si concentra su giochi di luce e texture, capaci di esaltare la bellezza naturale, senza rinunciare a un tocco di originalità e carattere. Vediamo insieme quali sono i principali trend che definiranno il beauty look dei prossimi mesi.

Make up, le tendenze autunno inverno 2024: pelle in primo piano

Il concetto di “pelle nude” è stato rivisitato per la prossima stagione. Addio all’effetto opaco e piatto: l’autunno inverno 2024 celebra una pelle che brilla di luce propria, attraverso texture sofisticate e finish luminosi. La pelle perlescente o Pearl Skin è uno dei trend più eleganti e ricercati. Questo effetto si ottiene grazie a fondotinta leggeri, primer illuminanti e polveri sottili che riflettono la luce, dando alla pelle un aspetto etereo e luminoso.

Accanto alla Pearl Skin spiccano altri due approcci al “nude” di nuova generazione. Il primo è la Glass Skin, un trend importato dalla skin care coreana che punta su una pelle perfettamente idratata e luminosa, quasi “specchiata”. Per ottenere questo risultato, è fondamentale una skin care accurata, arricchita da prodotti che idratano e illuminano la pelle, oltre a trucchi leggeri e a base acquosa che accentuano la naturale radiosità dell’incarnato.

Infine, c’è la Glazed Skin, che introduce una nota iridescente. In questo caso, il trucco utilizza prodotti con finish brillanti e leggermente riflettenti, quasi come se la pelle fosse coperta da un velo di zucchero. Questo look è perfetto per chi desidera un trucco che metta in evidenza la texture e la luce naturale del viso, senza risultare pesante o artificiale.

Zigomi scolpiti con la luce: addio contouring, benvenuto highlighting

Se per anni il contouring ha dominato le tendenze make up, creando giochi di ombre per scolpire il volto, l’autunno inverno 2024 si concentra sull’opposto: scolpire il viso con la luce. Il trend dell’highlighting, che esalta la bellezza del viso attraverso punti luce strategici, è diventato protagonista sulle passerelle e sui red carpet.

L’illuminante viene applicato sugli zigomi, l’arco di cupido, il dorso del naso e la parte alta delle sopracciglia, per donare un aspetto fresco e radioso. La luce diventa il vero strumento di definizione del viso, mentre le ombre sono lasciate da parte. Per enfatizzare questo effetto, anche i correttori giocano un ruolo chiave: utilizzati in tonalità leggermente più chiare rispetto all’incarnato, aiutano a cancellare le ombre naturali del viso e a rendere la pelle omogenea e luminosa.

Occhi in primo piano: le tendenze make up autunno inverno 2024

Gli occhi continuano a essere al centro dell’attenzione nella stagione fredda con diverse tendenze. Un grande classico del make-up, l’eyeliner, viene riproposto in versione rivisitata e sofisticata. Non si tratta soltanto di tracciare una linea sulla palpebra superiore: per l’autunno inverno 2024 l’eyeliner diventa creativo e audace, come dimostra il double liner che incornicia l’incavo della palpebra, conferendo allo sguardo un effetto felino e intrigante.

Per quanto riguarda l’ombretto le tendenze per l’autunno vedono il ritorno di un colore di ispirazione anni ’90: l’azzurro. Portato alla ribalta dalla quarta stagione della serie “Emily in Paris” questo colore è tornato a essere un must-have per prossimi mesi e molte celebrità hanno già adottato il look. L’azzurro viene steso su tutta la palpebra per un effetto bold e sofisticato.

Per chi preferisce un look più dark e drammatico, il trend del Gothic Glam è perfetto. Il nero sugli occhi diventa luminoso, con texture viniliche e lucenti che donano profondità e carattere. Questo colore, sinonimo di mistero e seduzione, si adatta perfettamente a chi ama osare.

Tornano prepotentemente di moda anche le ciglia finte. Lunghe e ben definite, aiutano a enfatizzare lo sguardo senza troppi sforzi. Che si tratti di ciglia intere o ciuffetti posizionati strategicamente, l’effetto è sempre quello di uno sguardo profondo e magnetico.E per chi non riesce a rinunciare a un altro grande classico, lo smokey eyes nei toni del marrone, del nero e del grigio continua a essere una scelta sicura per un look sofisticato e versatile, da abbinare a un eyeliner grafico e a labbra nude.

Labbra audaci: il ritorno del rosso e delle cranberry lips

A proposito di trucco labbra: l’autunno inverno 2024 sarà dominato dal rossetto rosso in tutte le sue sfumature. Dal rosso lacca alle tonalità più scure come il merlot o i purple intensi, le labbra saranno le protagoniste indiscusse. La libertà di espressione passa anche attraverso le texture: si potrà optare per un finish cremoso o matte, a seconda delle preferenze, senza un’unica regola dominante.

Accanto al classico rosso, un’altra tendenza che sta conquistando il mondo del make up è quella delle Cranberry Lips. Ispirate alle atmosfere dark dei film noir e alle dark lady del passato, queste labbra scure ed eleganti evocano un fascino misterioso e ultra-glamour. Le tonalità vanno dai rossi scuri alle sfumature violacee, richiamando i colori intensi delle bacche autunnali.

Insomma, l’autunno inverno 2024 sarà una stagione di contrasti e sperimentazioni: dalla pelle luminosa e naturale agli occhi definiti e drammatici, fino alle labbra audaci, le tendenze make up riflettono una voglia di giocare con la luce e la texture, pur mantenendo un’eleganza di fondo. Che tu preferisca un look naturale o più audace la parola chiave di questa stagione è libertà: libertà di esprimere la propria personalità e di sperimentare con il make-up senza paura di osare.