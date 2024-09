Una guida completa agli errori da evitare quando fai il contouring: tutti i segreti per ottenere un make-up impeccabile e un viso scolpito e valorizzato.

Il contouring viso è una delle tecniche di trucco più popolari degli ultimi anni, ed è molto apprezzata per la sua capacità di scolpire e definire i tratti del viso. È anche la soluzione ideale per ringiovanire il volto: il contouring per le guance cadenti minimizza l’antiestetico “effetto vuoto” ed è uno dei migliori make up per le over 50. Per ottenere risultati ottimali però è fondamentale evitare una serie di errori che possono compromettere l’effetto desiderato e passare da top a flop.

Abbiamo preparato per te una guida dove analizziamo gli errori più frequenti che si possono commettere quando si realizza il contouring viso, e i consigli per evitarli e assicurarti un look perfetto e naturale.

Contouring viso con i colori sbagliati, uno degli errori più frequenti

Uno degli errori più comuni è la scelta di prodotti per il contouring viso che non si adattano correttamente al tono della pelle. Utilizzare un colore troppo scuro può creare un effetto innaturale e marcare eccessivamente le linee del viso, dando un aspetto invecchiato o addirittura sporco. D’altro canto, un prodotto troppo chiaro potrebbe non essere efficace, rendendo inutile la fatica per realizzare il contouring.

Per evitare questo errore, è importante selezionare tonalità che siano solo di uno o due toni più scure rispetto alla tua pelle per creare un’ombra naturale. Quando si sceglie l’illuminante, è preferibile optare per una tonalità che si integri bene con il proprio incarnato e che non sia troppo bianca o giallastra.

Errori nel contouring viso: texture non adatta al tipo di pelle

Un altro aspetto molto importante è la scelta della texture del prodotto. Meglio scegliere prodotti per il contouring in crema o in polvere? La risposta è semplice: chi ha la pelle secca dovrebbe evitare polveri troppo pesanti, poiché tendono a evidenziare le zone secche del viso e a creare un effetto “cakey”. Al contrario, chi ha la pelle grassa dovrebbe fare attenzione ai prodotti cremosi che potrebbero non fissarsi bene sulla pelle con il risultato di in un antiestetico aspetto lucido.

La soluzione ideale è scegliere prodotti che siano compatibili con il tuo tipo di pelle e che si fondano naturalmente con essa. Per le pelli secche, le formule cremose possono offrire una finitura più liscia e idratante, mentre per le pelli grasse sono più indicate le polveri leggere e opacizzanti.

Errori di applicazione: non sfumare adeguatamente

Sfumare è la chiave per un contouring viso efficace, ma uno degli errori molto comuni è proprio non sfumare a sufficienza i prodotti utilizzati, lasciando visibili linee nette sul viso. Questo può far apparire il trucco troppo artificiale e poco armonioso.

Per evitarlo è importante utilizzare strumenti di qualità come pennelli morbidi o spugnette per il trucco. La tecnica giusta prevede di applicare il prodotto con leggerezza e di sfumarlo gradualmente fino a ottenere un effetto naturale, evitando qualsiasi linea netta o evidente. Una buona sfumatura dovrebbe rendere il contouring quasi impercettibile, come se le ombre e le luci fossero una caratteristica naturale del viso.

Applicare il contouring nelle zone sbagliate

L’applicazione errata del contouring è un altro errore frequente. Non tutte le aree del viso devono essere scolpite allo stesso modo. Per un risultato professionale il contouring va realizzato in base alla forma del viso. Applicare il prodotto in modo generico, senza considerare la struttura specifica del proprio viso, può portare a risultati poco lusinghieri.

Ad esempio, accentuare eccessivamente le guance può far apparire il viso più scavato, così come esagerare la linea della mascella può dare un aspetto troppo duro. La soluzione è analizzare attentamente il proprio viso prima di iniziare, e applicare il contouring solo nelle aree che realmente necessitano di definizione, come sotto gli zigomi, lungo la mascella e sui lati del naso.

Errori di tecnica: applicare troppo prodotto e non considerare la luce naturale

Meno è meglio, sempre e in generale, specialmente quando si tratta di contouring. Applicare troppo prodotto è un errore comune che può compromettere l’intero look, dando un aspetto pesante e poco naturale. L’accumulo di prodotto può anche accentuare imperfezioni come pori dilatati o rughe.

La soluzione è procedere con gradualità, iniziando con una piccola quantità di prodotto e aggiungendo progressivamente fino a raggiungere l’effetto desiderato. Ricorda sempre che è più facile aggiungere prodotto che rimuoverlo una volta applicato, quindi è meglio andare per gradi.

Ricorda poi che il trucco cambia drasticamente in base alla luce. Realizzare il contouring in condizioni di luce artificiale o scarsa può portare a un’applicazione non uniforme o a un risultato troppo marcato. Questo errore diventa evidente quando si esce alla luce del giorno, dove risulta molto più visibile qualsiasi imperfezione nell’applicazione.

Perciò cerca sempre di truccarti alla luce naturale o, se non è possibile, utilizza una fonte di luce bianca e ben diffusa che simuli l’illuminazione naturale. In questo modo, potrai assicurarti che il tuo trucco risulti uniforme e naturale anche fuori casa.

Errori nel contouring viso: utilizzare pennelli sporchi

La pulizia degli strumenti di trucco è essenziale per un’applicazione uniforme e per mantenere la pelle sana. Utilizzare spugnette e pennelli sporchi per il contouring viso è uno degli errori che possono compromettere il risultato finale, causando un’applicazione macchiata e poco precisa. Inoltre, i residui di trucco e le impurità accumulate sui pennelli possono provocare irritazioni cutanee o sfoghi acneici.

Per questo motivo è importante lavarli regolarmente con un detergente delicato. Gli strumenti puliti permettono un’applicazione più precisa e uniforme, garantendo un risultato migliore e una pelle più sana. Segui i nostri beauty tips e vedrai come, con la giusta attenzione e cura, il contouring diventerà un alleato prezioso nel trucco quotidiano ed esalterà la bellezza naturale del tuo viso.