Tendenze della moda mare per l’estate: i costumi da bagno 2025

Dai modelli basic a quelli più particolari, i costumi da bagno sono i protagonisti della moda mare.

L’estate è, ormai, alle porte ed è inevitabile pensare a quale costume da bagno sfoggiare in spiaggia. Ma quale scegliere? I modelli disponibili sono diversi, così come le tendenze della moda mare di quest’anno. Chiaramente, la prima cosa a pesare nella scelta è la propria personalità. Un costume da bagno può raccontare chi siamo.

Tra i tanti tagli da scegliere e i modelli vintage o meno, una cosa è certa: i costumi da bagno sono coloratissimi e versatili. Dai bikini ai costumi interi passando per i cut-out, scopriamo i costumi da bagno 2025 e le tendenze della moda mare per l’estate.

Moda mare 2025: i costumi da bagno di Tezenis, Yamamay, Calzedonia e non solo

Molto probabilmente, sei in cerca di ispirazione. Sono diverse le proposte Yamamay, Tezenis, Calzedonia, H&M, Mango, Bershka e non solo. Ci sono costumi da bagno interi, drappeggiati, bikini con laccetti, nuance classiche o vivaci e chi più ne ha più ne metta.

Costumi interi e bikini a triangolo neri: si tratta di modelli senza tempo. I design disponibili sono moltissimi. Minimal ed elegantissimo, il nero è adatto a tutte le occasioni. Si tratta di un’opzione perfetta anche con una punta di bianco. Possono, inoltre, essere indossati come top insieme agli shorts. Per quanto riguarda il bikini, un classico è quello con taglio a triangolo. Costumi interi con cut-out e bikini con laccetti rossi: il rosso è sempre protagonista, come il nero. Per chi ama colori più audaci, è il top! Non c’è che l’imbarazzo della scelta per valorizzare le forme. Ci sono bikini con i laccetti e costumi interi con cut-out, tra cui poter scegliere. Chiaramente, sono disponibili anche in altre nuance. Costumi drappeggiati e bikini a fascia: perfetti per silhouette impeccabili, piacciono davvero tanto. Sono disponibili in varie nuance come il color cioccolato, bordeaux, bianco, verde bosco o blu notte. Per chi desidera un modello basic, il bikini a fascia può essere una buona opzione.

Tra le tendenze dell’estate, sono presenti anche i costumi a fantasia, i tagli sgambati e asimmetrici. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta per brillare in riva al mare con stile e raffinatezza! Scopri anche i costumi da bagno perfetti per slanciare la figura e di più sui costumi da bagno a vita alta.