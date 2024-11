Il make-up è un segreto di bellezza che appartiene a tutte le donne, anche alle over 50 la cui bellezza può essere esaltata facilmente.

Con il trascorrere degli anni, il trucco diventare sempre più un alleato di bellezza in grado di nascondere difetti e far risplendere, al tempo stesso, la bellezza naturale valorizzando i lineamenti. A 50 anni, la pelle e le esigenze certamente cambiano e ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione.

Ci sono modi per mettere in risalto la maturità in tutto il suo splendore, con un trucco luminoso e sofisticato. Scopriamo insieme le regole da rispettare per esaltare la bellezza matura, parlando di make-up over 50.

Come truccarsi a 50 anni in 5 minuti: prodotti trucco over 50

Il make-up è un vezzo, un modo per apparire più curate e piacevoli anche a se stesse e appartiene alle donne di tutte le età, dalle giovanissime alle più mature. Le varie fasi della vita sono contraddistinte da un trucco diverso, che sia adatto anche alla tipologia di pelle che con lo scorrere degli anni cambia. Dalla cura della pelle alla scelta dei prodotti giusti, è importante sapere come gestire il make-up anche a 50 anni di età.

Ogni età della donna porta con sé molto fascino, soprattutto se si rispettano i cambiamenti del corpo e si esaltano con le scelte giuste sia nell’abbigliamento che nella scelta del make-up. Truccarsi a 50 anni in 5 minuti non è difficile come può sembrare, soprattutto con i prodotti trucco over 50 giusti. Prima di tutto, non dimenticate il correttore! La scelta del correttore sarà fondamentale per mimetizzare le imperfezioni e dare la giusta luminosità allo sguardo: la prima regola sarà quella di scegliere una texture liquida. Quando la pelle è matura tutti i correttori in stick o in crema metterebbero ancor più in evidenza i segni del tempo. Il correttore liquido, invece, si fonderà con l’incarnato in modo perfetto. Il colore dovrà essere aranciato per eliminare occhiaie e macchie della pelle tendenti al marrone. Tutte le nuance medie con il sottotono giallo andranno bene per le pelli più scure, mentre quelle dal sottotono rosa andranno bene per le donne chiare.

Una base trucco over 50 con fondotinta è un must: anche questo dovrà essere liquido e in una texture idratante e opacizzante. Come per il correttore, i fondi in crema o compatti sarebbero troppo corposi per esaltare la bellezza di una pelle matura. Un fondo opacizzante aiuterà a mantenere la pelle opaca anche durante uno sbalzo ormonale. Assolutamente da evitare la cipria e qualsiasi prodotto in polvere, se si hanno problemi di “caldane” e sudore in eccesso. Le polveri del make-up, assieme al sudore, creerebbero un effetto poco piacevole. Il blush è un prodotto make-up fondamentale ad ogni età, anche se le texture cambiano. Dopo i 50 anni sarà bene scegliere un blush in crema e a lunga durata, che regali freschezza al volto.

Trucco over 50 occhi, labbra e pelle per una bellezza senza tempo

Con il passar del tempo, le labbra saranno contornate da piccole rughe. Per questo, sarà bene evitare tutte le nuance scure, i rossi e i rossetti ultra-coprenti a favore di rossetti cremosi, i gloss e le texure più leggere e dai colori nude. Ricordate che il rossetto va scelto accuratamente! Scoprite, ad esempio, la matita labbra over 50 e di più sul rossetto dopo i 50. Per quanto riguarda la pelle in generale, dovreste utilizzare un siero e una crema idratante per il viso.

Infine, gli occhi sono il punto forte: lo sguardo, infatti, è tutto! Utilizzate un mascara e un ombretto da sfumare, magari con nuance metalliche come il bronzo, l’oro o il marrone. Non dimenticate anche un filo di eyeliner e sarete pronte per conquistare il mondo!