Il rossetto è un alleato di bellezza a qualsiasi età, ma dopo i 50 anni attenzione agli errori. Scopri i colori più adatti e i segreti per valorizzare al meglio le tue labbra.

Il trucco è il nostro alleato migliore per sentirci bene e per valorizzare la bellezza a ogni età. Ma, diciamolo, il make-up a 50 anni non è esattamente come a 20! La pelle cambia, le labbra perdono un po’ di definizione e spuntano le prime rughe sottili. La zona attorno alle labbra, come quella attorno agli occhi, è una delle più delicate e soggette a rughette, il famigerato “codice a barre”. Dopo i 50 anni bisogna adottare un trucco occhi che dia profondità allo sguardo senza appesantirlo, ed è altrettanto importante scegliere il rossetto giusto.

Da dove iniziare? Niente panico! Basta imparare qualche trucco del mestiere: può fare una grande differenza. Qui trovi qualche consiglio per esaltare il tuo sorriso con il rossetto giusto, e i segreti per rendere le labbra belle e luminose anche a 50 anni senza incorrere nei classici errori che possono “invecchiare” o appesantire il viso.

Come scegliere il rossetto giusto dopo i 50 anni: 5 consigli chiave

Con il passare del tempo, come dicevamo, le labbra richiedono un po’ di cura in più. Il rossetto ideale a questa età? Cerchiamone uno che combini colore e idratazione. Un buon rossetto, infatti, oltre a dare un bel colore, ma anche mantenere le labbra morbide e levigate. Gli ingredienti come l’acido ialuronico e i peptidi sono una vera manna per mantenere idratate le labbra, dando anche un po’ di volume naturale.

E per quanto riguarda i colori? Dopo i 50 anni è meglio lasciare da parte il rossetto troppo scuro o brillante. Le nuance più tenui, come rosa, corallo o pesca, regalano luce al viso senza accentuare le linee intorno alla bocca. Rossetti satinati o sheer, che danno luminosità senza essere eccessivamente lucidi, sono i migliori alleati per un look fresco e sofisticato. Ecco 5 consigli chiave per labbra più belle a ogni età:

1. Esfoliazione delicata. Una base ben levigata è essenziale! Specialmente dopo i 50 anni un leggero scrub una volta alla settimana aiuta a eliminare le cellule morte e a far risaltare meglio il colore del rossetto.

2. L’importanza dell’idratazione. Mai saltare il balsamo labbra prima del trucco: dopo i 50 anni è fondamentale applicarlo prima del rossetto. Le labbra idratate trattengono meglio il colore e il rossetto risulta più comodo da portare per tutta la giornata.

3. Primer per labbra. Sembra un dettaglio in più, ma fa davvero la differenza. Un primer labbra aiuta a mantenere il colore fermo e a evitare le sbavature nelle rughe intorno alla bocca.

4. Matita per contorni definiti. Una delle tecniche da mettere in pratica per il make-up labbra dopo i 50 anni è il trucco overline. Delineare leggermente le labbra con una matita labbra naturale aiuta a dare struttura e previene le sbavature. Cerca di stare sui toni naturali e usa la matita solo nella parte centrale, senza marcare troppo gli angoli.

5. A 50 anni scegli un rossetto a lunga tenuta e antiage

Dopo i 50 anni il rossetto a lunga durata è perfetto perché non richiede ritocchi continui e resta impeccabile per ore. Alcuni rossetti hanno anche formule antiage che danno un po’ di volume naturale e mantengono l’idratazione a lungo.

Errori da evitare nel trucco labbra dopo i 50 anni

E ora passiamo alle cose da non fare, perché quando si tratta di trucco labbra anche qualche piccolo errore può farci sembrare stanche o appesantite. Ecco i classici sbagli da evitare per mantenere un look giovane e fresco.

1. Delineare troppo le labbra

Disegnare contorni netti e troppo scuri con la matita labbra può far sembrare le labbra più sottili e il trucco un po’ “vecchio stile”. Meglio sfumare leggermente e concentrarsi sulla zona centrale per un effetto lifting, evitando di colorare tutta la linea fino agli angoli. Il trucco sta nel rendere tutto il look naturale, mantenendo l’attenzione su colori delicati e ben sfumati.

2. Scegliere colori troppo scuri o intensi

I rossetti scuri avranno anche il loro fascino, ma possono enfatizzare linee sottili e rughe. Le tonalità molto accese o scure, come il prugna o il marrone intenso, possono dare un effetto “pesante” che non valorizza il sorriso.

Meglio puntare su colori che illuminano il viso come i pesca, i corallo e i rosa caldi, che danno un aspetto fresco e raffinato. I rossetti nude sono stupendi, ma bisogna fare attenzione alle tonalità troppo simili al proprio incarnato, specialmente se tendono al beige. Questi colori rischiano di appiattire il viso e far sembrare le labbra meno definite. Se ami il nude, scegli toni che abbiano una punta di rosa o pesca, per mantenere luminosità e vitalità nel look.

3. Non usare rossetti opachi

I finish opachi, pur essendo eleganti, tendono a seccare le labbra e a far risaltare ogni piccola ruga. Meglio puntare su finish satinati o semi-opachi, che donano morbidezza e idratazione. Se proprio non puoi rinunciare all’effetto mat, cerca una formula morbida e leggermente idratante, che darà un effetto opaco senza rinunciare al comfort.

4. Gloss? Solo al centro delle labbra

Il gloss è un prodotto che può dare un tocco di volume, ma attenzione: sulle labbra mature un eccesso di gloss può far apparire il contorno meno definito. Un piccolo trucco è applicarlo solo al centro delle labbra per ottenere un effetto volumizzante delicato e senza esagerare.

Altri suggerimenti per un trucco labbra che dura

Investi in prodotti di qualità: rossetti e matite ben formulati non solo dureranno di più, ma offriranno comfort per tutta la giornata. La qualità fa la differenza! Segui ciò che ti valorizza, non le mode passeggere: non tutte le tendenze funzionano per tutti. Scegli quelle che risaltano il tuo viso e il tuo sorriso, senza rincorrere i trend a tutti i costi. Mantieni le labbra idratate durante la giornata: un piccolo ritocco di balsamo o olio labbra sopra il rossetto a metà giornata mantiene le labbra morbide e idratate senza alterare il colore. Se il make-up labbra è fatto con un po’ di attenzione e usando i prodotti giusti, il rossetto può davvero dare una marcia in più al look, specialmente dopo i 50 anni. Con questi piccoli trucchi puoi esaltare il tuo sorriso e sentirti bella, sicura e a tuo agio!