Scopri i segreti del trucco per valorizzare gli occhi dopo i 50 anni con i nostri consigli make-up per dare profondità allo sguardo senza appesantirlo.

Con il passare degli anni il corpo cambia, e cambiano anche le esigenze della pelle. Oltre ad adottare una routine skin care specifica, anche il make-up va adeguato. Per le donne di 50 anni il trucco occhi può diventare un alleato prezioso per valorizzare lo sguardo, donare freschezza al volto e minimizzare i segni del tempo come rughe e occhiaie.

In questo articolo trovi alcuni beauty tips fondamentali per il trucco occhi a 50 anni: come preparare la pelle al trucco, quali sono i prodotti da scegliere per ottenere un look fresco e luminoso e i segreti dei make-up artist per mettere in risalto lo sguardo senza appesantirlo.

Trucco occhi a 50 anni: come preparare la pelle e minimizzare rughe e occhiaie

La preparazione della pelle è la base di ogni buon trucco, ma superati i 50 anni diventa ancora più cruciale. Con l’età infatti la pelle tende a diventare più secca e perde elasticità e un’adeguata idratazione diventa uno step essenziale prima dell’applicazione di qualsiasi prodotto make-up.

Per cominciare, è consigliabile utilizzare un siero occhi idratante a base di acido ialuronico o vitamina C, che aiuta a riempire le piccole rughe e a donare luminosità alla pelle. A questo deve seguire una crema occhi specifica, da scegliere con formule leggere che riducano il gonfiore e minimizzino l’aspetto delle occhiaie, favorendo una superficie più liscia per l’applicazione del correttore.

I prodotti chiave per il trucco occhi a 50 anni

Prima di applicare sugli occhi il trucco vero e proprio, a 50 anni è essenziale un primer occhi che crea una base uniforme, aiuta a riempire le linee sottili e permette all‘ombretto di durare più a lungo senza insinuarsi nelle pieghe. Per le donne con pelle matura, scegliere un primer con proprietà idratanti o leviganti può fare una grande differenza nel risultato finale.

L’uso del correttore giusto è una delle regole make-up per il trucco dopo i 50 anni, l’arma segreta per minimizzare le occhiaie e i segni di stanchezza. Superati i 50 è meglio optare per correttori liquidi e leggeri, che non si depositino nelle rughe e che abbiano una buona coprenza senza risultare troppo pesanti. Un correttore con proprietà riflettenti può anche contribuire a dare luce alla zona occhi, distogliendo l’attenzione da eventuali linee sottili.

Quando si sceglie il colore del correttore è importante tenere a mente che toni troppo chiari possono evidenziare le occhiaie, anziché nasconderle. Opta quindi per un correttore che corrisponda al tuo tono di pelle o leggermente più caldo, ti fornirà una copertura naturale. Per fissare il correttore puoi utilizzare una leggera cipria trasparente ma è importante applicarla con moderazione: una quantità eccessiva potrebbe accentuare le linee di espressione.

Ombretti, i colori e le texture ideali per il trucco a 50 anni

Una volta preparata la base per il trucco occhi, bisogna scegliere gli ombretti da utilizzare: per le donne over 50 è consigliabile evitare texture troppo scintillanti o glitterate, che tendono a mettere in evidenza le rughe o la pelle meno elastica delle palpebre. La scelta migliore generalmente sono i colori satinati o opachi che hanno una resa più uniforme.

Per quanto riguarda i colori, dopo i 50 anni è meglio evitare i toni troppo scuri o drammatici per il trucco: possono appesantire lo sguardo e rendere gli occhi più piccoli. Meglio puntare su colori neutri e caldi come il beige, il taupe, il marrone chiaro e il pesca, che donano luminosità senza sembrare eccessivi. Se desideri un tocco di colore scegli sfumature di rosa tenue, lavanda o grigio perla che aggiungono vivacità allo sguardo, ma non risultano esagerate. Anche il verde oliva e il bronzo sono colori versatili da utilizzare per il trucco occhi a 50 anni.

Le palette di ombretti con toni caldi e neutri, ma con una buona varietà di intensità, sono un ottimo strumento per creare look diversi, da quelli più naturali per il giorno a quelli più intensi per la sera, sempre con la possibilità di adattarsi alle esigenze della pelle matura.

Come dare freschezza allo sguardo

L’obiettivo principale per il trucco occhi a 50 anni è quello di ottenere uno sguardo fresco, giovane e aperto, ed una delle tecniche fondamentali per raggiungere questo risultato è la sfumatura accurata dell’ombretto. Creare una leggera ombra nella piega dell’occhio con un tono marrone o taupe permette di dare profondità allo sguardo senza appesantirlo.

È fondamentale evitare linee troppo nette o ombretti applicati in maniera troppo pesante: più il trucco è sfumato e naturale, più gli occhi appariranno riposati. Un altro buon metodo è utilizzare un illuminante o un ombretto satinato di colore chiaro nell’angolo interno dell’occhio e sotto l’arcata sopraccigliare. Questo piccolo accorgimento può fare miracoli per aprire lo sguardo e dare un aspetto più giovane e fresco.

Eye-liner sì o no?

Bisogna fare molta attenzione a non commettere errori con l’eye-liner a 50 anni perché può essere un’arma a doppio taglio: meglio evitare il nero intenso che indurisce i tratti del viso. Al suo posto scegli toni più morbidi come il marrone scuro, il grigio o il prugna, che definiscono gli occhi senza appesantirli.

Un trucco per sollevare visivamente l’occhio è applicare l’eyeliner lungo la linea delle ciglia superiori e sfumarlo verso l’esterno, creando un effetto lifting. È preferibile evitare di applicare l’eyeliner sulla rima inferiore, poiché tende a chiudere lo sguardo. Se si desidera maggiore definizione, un po’ di matita chiara o color burro nella rima interna inferiore può dare l’illusione di occhi più grandi.

Mascara, il tocco finale per uno sguardo ringiovanito

Con l’età le ciglia possono perdere volume e lunghezza, ma un buon mascara volumizzante può fare la differenza. Il mascara ideale per il trucco a 50 anni dev’essere volumizzante e allungante, senza però creare grumi o appesantire le ciglia. Applicare il mascara solo sulle ciglia superiori contribuisce a mantenere lo sguardo aperto e sollevato, evitando di attirare l’attenzione sulle occhiaie o sulle rughe sotto gli occhi.

Un altro beauty tip utile è utilizzare un piega ciglia, che può davvero sollevare le ciglia e ringiovanire lo sguardo. Questo strumento è particolarmente efficace per chi ha ciglia che tendono a puntare verso il basso o non hanno una naturale curvatura.

Con i giusti accorgimenti, il trucco occhi può davvero diventare un alleato prezioso per ogni donna a 50 anni, permettendole di mettere in risalto la propria bellezza naturale e riducendo i segni del tempo.