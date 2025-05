Gianmarco Steri, dove si trova il negozio del tronista di Uomini e Donne

Scopri dove si trovano i barber shop di Gianmarco Steri, il tronista di Uomini e Donne, tra curiosità, retroscena e la vita quotidiana dietro la ribalta televisiva.

Un pensiero condiviso tra i telespettatori di Uomini e Donne riguarda la simpatia che riscuote Gianmarco Steri. C’è chi lo definisce il ragazzo che ogni mamma vorrebbe per la propria figlia, quello con la testa sulle spalle, quello che non ti fa perdere il sonno per mille insicurezze.

Peccato che poi, spesso, le ragazze tediate dalla loro giovane età, finiscano per preferire tipi completamente diversi, magari più misteriosi, più complicati e che puntualmente garantiscono meno tranquillità. Gianmarco è una boccata d’aria fresca, un tipo che non ha bisogno di inventarsi chissà quale personaggio perché la sua serietà e la sua passione per il lavoro parlano da sole. Nella vita questo ragazzo romano, nato il 30 aprile 1996, fa il parrucchiere ma la sua storia riserva qualche sorpresa.

Barbiere, calciatore mancato e influencer: la doppia vita di Gianmarco Steri

Dietro il sorriso e la popolarità da tronista, Gianmarco Steri ha una vita che va ben oltre la televisione, una vita fatta di passioni concrete e di scelte che non tutti avrebbero il coraggio di fare. In tanti lo conoscono per la sua presenza in Uomini e Donne, ma pochi sanno che la sua vera essenza si ritrova tra le poltrone di un barber shop, con le forbici in mano e la voglia di sorprendere ogni cliente che si siede davanti a lui. Gianmarco ha parlato in onda delle sue grandi passioni, il calcio e il lavoro di barbiere, due mondi che sembrano lontani ma che per lui sono stati fondamentali per costruire la sua identità.

Il calcio è stato il suo primo amore, una carriera che avrebbe potuto portarlo lontano, ma un infortunio ha cambiato tutto e così Gianmarco ha deciso di reinventarsi, trasformando una passione in una professione. Oggi, nonostante la giovane età, ha già due barber shop a Roma, uno a Villa Gordiani e uno a Centocelle, due punti di riferimento per chi cerca un taglio di qualità e un’atmosfera accogliente.

Chi vive nella zona probabilmente ci è già stato almeno una volta, chi invece non abita nella capitale ma dovesse capitare da quelle parti per turismo o per caso, dovrebbe farci un salto, magari nella speranza di vederlo all’opera in carne e ossa, si dice che sia davvero bravo.

Il suo profilo Instagram, gianmarco.steri, è per ora privato, ma su TikTok il numero dei suoi follower è cresciuto esponenzialmente grazie alla sua partecipazione al programma. Chi lo segue sui social avrà notato alcuni scatti che lui stesso ha pubblicato, mentre era all’opera dietro la poltrona, con la stessa precisione e la stessa attenzione ai dettagli che lo contraddistinguono anche nella vita reale.

Osservandolo si capisce subito che per lui il lavoro non è solo una fonte di guadagno, è soprattutto motivo di soddisfazione personale e di voglia di migliorarsi ogni giorno. Gianmarco è uno di quei ragazzi che non si accontentano di essere solo un volto televisivo, uno che preferisce sporcarsi le mani piuttosto che starsene seduto ad aspettare che la fama gli porti fortuna.