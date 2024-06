I costumi da bagno a vita alta sono una delle tendenze dell’estate 2024: scopri con noi i vari modelli, e a quale tipo di fisico donano di più.

La moda è in continua evoluzione, anche per quanto riguarda il beachwear: ogni estate porta con sé nuovi trend che conquistano le spiagge di tutto il mondo. Tra questi, una delle tendenze moda mare più hot dell’estate 2024 è sicuramente quella dei costumi da bagno a vita alta.

Ma quali sono i modelli di costumi da bagno a vita alta che vanno di moda in questa stagione, a chi donano di più questi capi dal sapore retrò e come scegliere il modello più adatto alla propria silhouette? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Costumi da bagno a vita alta, un ritorno al passato con un tocco di modernità

I costumi da bagno a vita alta non sono certo una novità nel panorama della moda: dive come Marilyn Monroe e Brigitte Bardot sfoggiavano questi modelli con eleganza e disinvoltura già negli anni ’50 e ’60. Ai giorni nostri però i costumi a vita alta hanno subito un restyling contemporaneo.

Hanno mantenuto inalterato il loro fascino vintage, ma sono stati adattati ai trend e alle esigenze di oggi. Questo modello di costume continua ad essere sempre molto amato per la sua capacità di valorizzare diverse tipologie di fisico, e di unire stile e funzionalità.

Perché scegliere un costume da bagno a vita alta?

Una delle ragioni per cui i modelli a vita alta sono così amati, come dicevamo, è che sono costumi da bagno che valorizzano la figura. La vita alta, infatti, crea un effetto ottico che allunga le gambe e snellisce il punto vita, donando una silhouette a clessidra anche a chi non ha forme particolarmente pronunciate. Questo li rende ideali per chi desidera una figura più slanciata e femminile.

Oltre all’aspetto estetico, i costumi da bagno a vita alta sono molto apprezzati per il loro comfort. La copertura maggiore rispetto a quella dei classici bikini offre un supporto migliore e una maggiore sicurezza, qualità che sono particolarmente apprezzate da chi pratica attività sportive in acqua. Inoltre, sono perfetti per chi desidera nascondere piccole imperfezioni o inestetismi.

Costumi a vita alta: i modelli base, classici ma sempre attuali

Il modello più diffuso e amato è senz’altro il bikini a vita alta, disponibile in una vasta gamma di stili, dai semplici e monocromatici ai più elaborati con stampe vivaci e dettagli decorativi. Questo tipo di costume è ideale per chi cerca un look elegante ma allo stesso tempo pratico.

Una variante del bikini è il tankini a vita alta, caratterizzata da un top più lungo che copre parzialmente o completamente la pancia. Un modello che risulta perfetto per chi desidera sentirsi più a proprio agio, senza mai rinunciare allo stile.

C’è poi il retro high waist bikini, un modello che richiama direttamente gli anni ’50, con slip a vita altissima e top a balconcino o a fascia, perfetto per chi ama lo stile retrò e desidera ricreare il glamour delle pin-up. Le fantasie a pois, le righe e i colori pastello sono tipici di questo modello, che dona un tocco giocoso e nostalgico al look da spiaggia.

I modelli più sensuali e quelli adatti alle sportive

Per chi vuole sfoggiare un costume da bagno audace e di tendenza c’è il modello high waist cut-out, caratterizzato da tagli strategici sui fianchi, sulla pancia o sulla schiena. Un modello che combina l’effetto snellente della vita alta con un design innovativo. I dettagli cut-out aggiungono un elemento di sensualità e originalità, perfetto per chi ama osare e distinguersi.

Per le amanti dello sport e dell’attività fisica, invece, l’ideale è il modello sporty high waist. Questi costumi, dai design moderni e in colori accattivanti, sono progettati per offrire il massimo supporto e comfort durante le attività in acqua.

Sono realizzati con materiali tecnici e resistenti e spesso presentano dettagli come zip, spalline regolabili e cuciture piatte. Perché avere un look sportivo non significa sacrificare lo stile!

Costumi a vita alta, a chi donano di più?

Bisognerebbe scegliere il costume da bagno in base alla forma del fisico, e anche se quelli a vita alta donano a quasi tutte, ci sono alcune tipologie che ne beneficiano particolarmente.

Per prime le donne con un fisico a clessidra, caratterizzato da una vita stretta e fianchi e busto proporzionati, che trovano nei costumi a vita alta dei veri alleati perché accentuano la vita sottile e mettono in risalto le curve naturali, creando un effetto estremamente armonioso e femminile.

Sono adatti anche alle donne con i fianchi più larghi rispetto alle spalle e alla vita, il cosiddetto fisico a pera: lo slip a vita alta bilancia le proporzioni, mettendo in risalto la parte superiore del corpo e creando un equilibrio visivo che armonizza la figura. Scegliere un top con dettagli come applicazioni o rouches serve ad attirare ancora di più l’attenzione sulla parte superiore del corpo, distogliendola dai fianchi.

Anche le donne con un fisico a mela, cioè quelle che tendono ad accumulare peso nella zona addominale, trovano nei costumi a vita alta un valido alleato. La vita alta offre un maggiore supporto e contenimento nella zona del ventre, creando una silhouette più slanciata e armoniosa. Per migliorare ulteriormente l’effetto snellente, consigliamo di optare per modelli con pannelli modellanti o drappeggi.

Infine, per chi ha un fisico rettangolare, caratterizzato da una scarsa definizione della vita e da una silhouette piuttosto lineare, i costumi da bagno a vita alta possono creare l’illusione di curve più pronunciate. I modelli con arricciature, volant o dettagli strategici possono aggiungere volume nelle zone giuste, creando una silhouette più femminile e sinuosa.

Come scegliere il costume da bagno a vita alta perfetto

Nello scegliere il costume da bagno a vita alta perfetto bisogna prestare attenzione ad alcuni dettagli come la vestibilità, fondamentale per sentirsi a proprio agio e per valorizzare la propria figura. Assicurati che la parte inferiore non sia né troppo stretta né troppo larga, mentre la parte superiore del costume deve essere ben proporzionata e adatta al busto: deve offrire il giusto sostegno senza comprimere.

Altro elemento molto importante sono i materiali, che devono essere di qualità per fare la differenza in termini di comfort e durata: opta per tessuti resistenti al cloro e ai raggi UV, che mantengano la loro elasticità e colore nel tempo. La presenza di elastan o lycra garantisce una maggiore adattabilità al corpo e un effetto modellante.

I diversi brand beachwear propongono una grande varietà di costumi a vita alta, dai modelli più semplici e minimalisti a quelli decorati con stampe vivaci e dettagli originali. Scegli il modello che meglio rispecchia il tuo stile personale e che ti fa sentire più sicura di te: il costume da bagno perfetto è quello che ti fa sentire a tuo agio e valorizza le tue caratteristiche, perché ognuna di noi è unica.