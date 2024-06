Tra tanti modelli di costumi da bagno sei alla ricerca di quello perfetto per slanciare la figura? Ecco una guida sui modelli, i colori e le stampe migliori per questa estate.

Con l’arrivo dell’estate, siamo tutte alla ricerca di nuove ispirazioni per il costume da bagno perfetto. Oltre a seguire le ultime tendenze moda mare 2024, uno degli obiettivi principali è trovare un costume che slanci la figura, valorizzi le nostre forme e, non ultimo, sia confortevole al massimo.

Ci sono diversi tipi di costumi da bagno che possono aiutare a slanciare la figura, come quelli color block, monospalla, a vita alta, con tagli strategici e i modelli interi. I costumi sgambati, in particolare, sono ideali per scoprire i fianchi e donare un effetto slanciato alle gambe. In questo articolo ti guideremo alla scelta dei migliori modelli di costumi da bagno per slanciare la figura.

Costumi da bagno, i modelli per slanciare la figura

Tra i modelli che aiutano a valorizzare le nostre curve, nascondendo piccoli difetti e mettendo in risalto i punti di forza della nostra silhouette, ci sono i costumi interi. Un classico intramontabile che negli ultimi anni ha vissuto un vero e proprio revival. Sono proposti da vari brand in design diversi, dai più semplici e lineari ai più sofisticati, con drappeggi e ruches.

Questi dettagli, strategicamente posizionati, oltre ad aggiungere un tocco di eleganza mettono in risalto le curve e aiutano a slanciare otticamente la figura. Se hai forme particolarmente abbondanti, puoi optare per un costume intero modellante.

Questi modelli sono realizzati con particolari tecniche e tessuti che offrono un effetto snellente, come cuciture strategiche che definiscono la vita e appiattiscono l’addome. I modelli con scollo a V, in particolare, attirano l’attenzione verso l’alto, allungando otticamente il busto mentre i costumi con tagli strategici cut-out sui fianchi oltre a snellire la figura sono molto glam.

Bikini a vita alta

Il bikini a vita alta è un altro tra i modelli più amati per la sua capacità di slanciare la figura. Gli slip dei costumi a vita alta valorizzano i fianchi larghi anziché nasconderli, coprono la pancia mettendo in risalto la vita e creano così l’illusione di gambe più lunghe. I bikini a vita alta sono disponibili in una vasta gamma di stili e fantasie: puoi scegliere il modello che più si adatta al tuo gusto personale.

Per un effetto ottico ancora più snellente opta per colori scuri o stampe verticali. Alcuni dettagli, come le cuciture a vista e le bande laterali, possono contribuire a migliorare la linea. Per massimizzare l’effetto slanciante, abbina il tuo costume a una gonna pareo o a un copricostume lungo e fluido.

Costumi da bagno per slanciare la figura: il tankini

Il tankini combina la praticità del bikini con la copertura del costume intero, ed è un’opzione molto versatile e alla moda. Questo modello è composto da una canotta, da cui deriva il nome “tank”, e da un classico slip da bagno. La lunghezza della canotta può variare, ma i modelli che arrivano fino ai fianchi sono ideali per chi desidera un maggiore controllo dell’addome e della vita.

Il tankini è particolarmente adatto a chi cerca un po’ più di copertura senza rinunciare alla possibilità di mescolare e abbinare i pezzi. È perfetto se vuoi sentirti comoda e sicura. Puoi anche scegliere modelli con supporto integrato per il seno, che offre ulteriore sostegno e forma. Anche nei costumi tankini, dettagli come scolli a V e alcune stampe, che vedremo più avanti, possono aiutare a slanciare la figura.

I costumi con dettagli strategici

Concludiamo questa panoramica sui costumi da bagno più adatti a slanciare la figura con i modelli disegnati con dettagli strategici per creare l’illusione di una figura più snella e allungata. Come ad esempio i pannelli laterali a contrasto, che creano un effetto di “incorniciatura” della silhouette, o le strisce verticali, che allungano visivamente il corpo.

Anche la presenza di cinturini e cinghie posizionati in punti specifici può fare la differenza. Ad esempio, un costume con una cintura in vita attira l’attenzione verso il punto più stretto del torso, mentre i modelli con spalline incrociate sulla schiena aggiungono un tocco di eleganza e contribuiscono a distribuire meglio il supporto.

Volant e frange, se posizionati strategicamente, possono aggiungere volume nei punti giusti, equilibrando la figura e creando un look armonioso. Nella scelta del costume da bagno perfetto per valorizzare la tua figura, i colori e le stampe giocano un ruolo fondamentale. Ecco alcuni consigli utili.

Costumi da bagno, i colori e le stampe per slanciare la figura

I colori scuri come il nero, il blu navy o il vinaccia hanno un effetto snellente: tendono a minimizzare le curve, e creano un’illusione ottica di una silhouette più sottile. Se vuoi mettere in risalto alcune zone specifiche del corpo, puoi optare per colori più chiari: ad esempio, un top colorato attirerà l’attenzione sul décolleté.

Le stampe a fantasia possono essere di grande aiuto perché spezzano la figura e distolgono l’attenzione dalle eventuali imperfezioni. Meglio però evitare fantasie troppo grandi o a righe orizzontali. I costumi con stampe floreali, geometriche o astratte sono ideali per armonizzare la figura in modo naturale. Per un effetto ancora più slanciante, puoi abbinare parti stampate a parti monocrome.

Con questa guida sarà più facile scegliere tra tanti modelli di costumi da bagno quello che ti aiuti a slanciare la figura, a valorizzare i tuoi punti di forza e a farti sentire a tuo agio e sicura di te!