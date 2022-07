I fianchi larghi saranno la tua gioia con questi nuovi costumi da bagno

Vergognarsi delle proprie imperfezioni è umano ed è successo a tutte. Con l’età, e la consapevolezza di noi stesse, però, impariamo ad amarci per come siamo ecco perché per l’estate 2022 chi ha i fianchi larghi dovrà valorizzarli anziché nasconderli.

Nell’epoca della scelta infinita di accessori e capi d’abbigliamento diventa sì più divertente, ma anche più complicato, scegliere il costume migliore per la fisicità che la natura ci ha donato.

Oggi vedremo le caratteristiche che dovrebbero avere i bikini, i tankini e gli skirtini che più ci piacciono.

La prova costume la si fa in base al proprio corpo! Cosa scegliere con i fianchi larghi

Iniziamo con lo specificare da cosa stare alla larga (meglio dirlo una volta in più che in meno). No ai costumi con gancetti e cerchi in metallo o plastica sui fianchi. Proprio come per i sandali alla schiava si rischia di sembrare più gonfie di quanto si sia in realtà.

Un secco no anche per i costumi interi molto sgambati. Di Jennifer Lopez ne esiste una sola, inutile provare ad imitarla.

Meglio optare per forme più comode come un due pezzi con slip elastici a culotte, a vita alta ovviamente.

Si devono considerare anche le fantasie che astutamente confonderanno lo sguardo altrui distogliendo il focus sulla forma. Non fluo ma nelle tonalità di rosa, azzurro, giallo e blu ci si avvicinerà alla perfezione.

I due pezzi con fiocchi laterali dovranno essere spessi perché per effetto ottico faranno apparire i fianchi più stretti. Con questo non si vuol dire di camuffare le proprie forme, per carità, finalmente la body positive è una realtà. Si tratta di sentirci a nostro agio con ciò che indossiamo ed il fatto di aver uno slip che copra il fondoschiena nel modo corretto può essere solo un bene.

Con una piccola gonnellina, o meglio un volant, come per il costume intero di Asos Lux color denim (52,99 euro) il successo è garantito. La figura apparirà immediatamente slanciata ed i nostri amati fianchi risulteranno bilanciati con la parte alta anche grazie ai fiori ton su ton in 3d.

Anche ispirarsi ai gusti di gelato preferiti nella scelta del costume può rivelarsi un’idea brillante. Va sempre tenuto a mente che alcune forme vanno evitate, si rischia di fare la figura degli insaccati multicolore.

Silvia Zanchi