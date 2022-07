Quando scegli il costume da comprare, attenta a questi errori

By

Siamo in estate ormai e la nostra voglia di shopping estivo è ancora intatta, ma quando acquisti un costume, occhio a questi errori.

Certo, ammettiamolo, molte di noi hanno già fatto shopping estivo da un bel po’ ed hanno anche già iniziato ad andare al mare (oppure in piscina) e a godersi il sole (con la protezione, sia chiaro).

Ma il tempo per fare shopping possiamo trovarlo sempre, dobbiamo ammettere anche questo.

Quando la moda mare chiama, non possiamo non rispondere e non farci trovare subito pronte e preparate.

Ma tutte noi commettiamo errori quando acquistiamo il nostro costume preferito, perché se è vero che l’occhio vuole la sua parte e che vogliamo sentirci belle, lo è altrettanto che comodità e praticità dovrebbero farla da padrone sempre.

Quindi come scegliere il costume perfetto? In base ad esigenze, fisico, aspettative. Insomma, riassumendo, ti diciamo noi quali sono gli errori che non dovresti commettere quando indossi il tuo costume.

Gli errori da non commettere quando si acquista un costume

Parlando di errori che riguardano il costume da bagno, non possiamo non partire dalla scelta.

Certo, come abbiamo anticipato, vogliamo un modello che esteticamente ci piaccia, ma deve essere anche in linea con le nostre esigenze.

Per essere più chiare, se sei solita stare tutto il giorno sotto l’ombrellone e fare al massimo qualche tuffo sporadico, potrai indossare tutti i tipi di costume indistintamente.

Ma se, al contrario, sei una di quelle che ama nuotare, giocare a racchettoni, fare sup e chi più ne ha più ne metta, cerca un modello sportivo. Sì a quelli a vita alta, che aderiscono perfettamente alla pelle, ma a anche a quelli interi.

In particolare questi ultimi possono diventare anche i tuoi migliori alleati di stile, perché puoi ad esempio abbinare a loro un paio di shorts semplici e trasformare così il tuo look in un outfit da aperitivo. Quindi sfrutta il loro potenziale ed indossali ogni volta che puoi.

Un altro errore comune quando si indossa il costume? Indossare lo stesso che abbiamo acquistato anni prima.

Se i tuoi gusti sono sempre gli stessi potresti comunque trovarlo visivamente bello, ma potrebbe non essere comodo come lo era prima. Nel senso che i costumi dopo un po’ si “smollano”, perdono la loro elasticità e tendono quindi a crollare.

Non vuol dire che siano scadenti, ma questo è il naturale corso delle cose. Quindi, a meno che tu non voglia correre il rischio di vederti letteralmente cadere di dosso il tuo costume mentre sei in spiaggia, comprane uno nuovo e lascia a casa quello vecchio.

Un altro errore molto comune è pensare di scegliere un costume senza valutare prima le proprie forme.

Diciamoci la verità, una donna con una prima di reggiseno non dovrebbe indossare lo stesso costume di una che porta una quinta. Nel primo caso, ad esempio, andranno benissimo i bikini con triangolo imbottito, ma nel secondo la parola d’ordine sarà sorreggere, quindi sì a modelli che riescano a sostenere le curve.

Un altro errore ancora è abituarsi ad indossare sempre lo stesso costume e non cambiare mai stile. Sbagliatissimo. Ogni anno possiamo rinnovarci e rinnovare il nostro guardaroba, anche quello per il mare.

Ad esempio, quest’anno sono molto in voga i costumi a volant, perfetti tra l’altro per chi ha le coulotte de cheval, ma non solo ovviamente.

Parlando di errori comuni collegati ai costumi, non possiamo anche non citare quello forse più grossolano: sbagliare taglia.

Sì, perché spesso scegliamo la stessa sia per il pezzo di sotto che per quello di sopra senza considerare che potrebbero non essere in linea.

Ci sono donne che hanno il seno abbondante ed i fianchi stretti, ma capita anche il contrario, quindi perché non optare per un mix & match? In questo modo potremo seguire le nostre forme senza dover sacrificare uno dei due pezzi.

Allo stesso modo, molte donne sbagliano credendo di dover acquistare un pezzo di sotto più grande della propria taglia, per la paura che questo possa mostrare rotolini. Sbagliatissimo. Come abbiamo già anticipato, i costumi perdono elasticità nel tempo, quindi acquistarne un troppo grande, equivale a poterlo usare per pochissimo tempo.

L’ultimo errore quando si indossa un costume è cedere troppo alla tentazione di comprarne uno mini e basic per evitare che si formino segni dell’abbronzatura “eccessivi”.

In realtà questo è sbagliato, perché dovremmo sentirci libere di scegliere il modello che preferiamo, a prescindere da questo. Troveremo sempre il modo poi di aggiustarlo mentre ci esponiamo al sole perché non restino segni troppo evidenti.