Elisabetta Canalis, la maglietta si alza e…ecco la foto accattivante e sensuale che ha incantato tutti i numerosissimi fan della showgirl (pubblicata da lei stessa su Instagram).

Elisabetta Canalis non perde mai occasione per lasciare i fan a bocca aperta. L’affascinante ex velina ha infatti da poco vinto il suo primo incontro di kickboxing tenutosi alla Reggia di Venaria di Torino e ha sorpreso tutti con le sue abilità sportive decisamente inedite. La sua è una vera passione, che la porta ad allenarsi ad alta frequenza. E i risultati, a livello fisico, si vedono! Ecco la foto che ha fatto incetta di like su Instagram.

L’ex velina Elisabetta Canalis non potrebbe essere più in forma di così e lo ha provato con una eloquente foto pubblicata di recente sul suo super seguito account Instagram. Un corpo decisamente incredibile quello della showgirl, che è anche mamma della piccola Skyler Eva (con cui vive a Los Angeles insieme al marito). La foto ha fatto subito incetta di like e ha confermato Elisabetta come uno dei sex symbol italiani per eccellenza. Eccola, più bella che mai.

Elisabetta Canalis mostra il corpo da urlo: fan in visibilio

Nella foto in questione la bellissima Elisabetta è apparsa in versione casual chic, con indosso un mini top verde militare e un paio di jeans morbidi a vita bassa che hanno messo in risalto gli addominali perfettamente scolpiti.

La Canalis si è fatta fotografare in una posa sensuale di fronte al mare all’ora del tramonto e i fan non hanno potuto non apprezzare lo scatto decisamente provocante. Non è la prima volta che la bella Elisabetta mette in mostra il suo fisico statuario. Spesso posa in modo ammiccante, mostrando gli addominali scolpiti, anche in occasione dei numerosi servizi fotografici che puntualmente pubblica sui social. Sicuramente il suo fisico incredibile è dovuto a una dieta ferrea e, soprattutto, al quotidiano esercizio fisico che non manca mai di fare (che diventa molto intenso in prossimità degli incontri di kick boxing). Insomma, tra la palestra, il kick boxing, il lavoro e la famiglia non si sa come faccia la bella Elisabetta a trovare il tempo di fare tutto! Quale sarà il suo segreto?